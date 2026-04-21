عزیزی:
اگر دشمن زبان دیپلماسی را نمیفهمد، میدان معادلات را تغییر میدهد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: میدان و دیپلماسی مکمل یکدیگر هستند و اگر دشمن زبان دیپلماسی را نمیفهمد، زبان میدان به پشتوانه مقاومت مردمی معادلات را تغییر خواهد داد.
به گزارش ایلنا،ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخص خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به گفتگویش با شبکه الجزیره نوشت:
«همانطور که در گفتوگو با «الجزیره» اشاره کردم، ملت ایران مقابل اهرم فشار حداکثری و تله دیپلماتیک، مسیر عزت و پیشرفت را انتخاب میکند.
میدان و دیپلماسی مکمل یکدیگر هستند و اگر دشمن زبان دیپلماسی را نمیفهمد، زبان میدان به پشتوانه مقاومت مردمی معادلات را تغییر خواهد داد.»