به گزارش ایلنا،ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخص خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به گفت‌گویش با شبکه الجزیره نوشت:

«همانطور که در گفت‌وگو با «الجزیره» اشاره کردم، ملت ایران مقابل اهرم فشار حداکثری و تله دیپلماتیک، مسیر عزت و پیشرفت را انتخاب می‌کند.

میدان و دیپلماسی مکمل یکدیگر هستند و اگر دشمن زبان دیپلماسی را نمی‌فهمد، زبان میدان به پشتوانه مقاومت مردمی معادلات را تغییر خواهد داد.»

