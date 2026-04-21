در نشست مجمع نمایندگان تهران با وزیر بهداشت مطرح شد؛
درمان رایگان ۴۰ هزار مجروح جنگ رمضان/ لزوم حمایت مجلس برای تامین مواد اولیه دارویی و جبران کمبودها
جلسه مجمع نمایندگان استان تهران با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد و در این نشست مسائل و چالشهای حوزه سلامت، دارو و درمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش ایلنا،جلسه مجمع نمایندگان تهران صبح امروز (سه شنبه یکم اردیبهست ماه ماه) با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست، وضعیت حوزه سلامت، دارو، نظارت درمانی و چالشهای نظام بهداشت در شرایط جنگ رمضان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان تهران نکات و پیشنهاداتی درباره عملکرد وزارت بهداشت و لزوم توجه به نیازهای مناطق مختلف استان مطرح کردند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشستی با اشاره به شهادت حدود ۳۰ نفر از کادر سلامت در ردههای مختلف، گفت: تاکنون ۴۰ هزار مجروح جنگی داشتهایم که خدمات درمانی آنها به صورت کاملاً رایگان ارائه شد. بازدید از بیمارستانها به صورت مستمر انجام گرفته و وزارت بهداشت پیشبینیهای لازم را برای شرایط جنگی انجام داده است.
وی با بیان اینکه به آتشبس دلخوش نیستیم و کار را حرفهای دنبال میکنیم، افزود: بسیاری از بیمارستانها بمباران شدند، اما در سایر مراکز به مردم خدمات رسانی شد. در حوزه لجستیک پیشبینیهای لازم صورت گرفته بود، هرچند برخی مراکز پخش دارویی آسیب دیدند و در مقطعی مشکلاتی برای تأمین دارو ایجاد شد.
وزیر بهداشت با اشاره به جابهجایی ۶ تا ۸ میلیون نفر از تهران به استانهای شمالی در زمان جنگ، تصریح کرد: با وجود حجم بالای مهاجرت، به دلیل مدیریت لجستیکی و افزایش تجهیزات در استانهای پرمراجعهکننده، با کمبود مواجه نشدیم.
وی در ادامه به آسیبهای زیرساختی اشاره کرد و گفت: حدود ۲۱۹ مرکز بهداشت و درمان، یک تا دو بیمارستان و پایگاه اورژانس مورد اصابت قرار گرفته و متأسفانه ۲۶ نفر از کادر درمان به شهادت رسیدهاند.
وزیر بهداشت مهمترین درخواست از مجلس را حمایت برای تأمین مواد اولیه حوزه بهداشت و درمان و نیز کمک برای کنترل هزینههای اقتصادی ناشی از درمان رایگان مجروحان عنوان کرد.
وزیر بهداشت در پایان با تأکید بر لزوم اجرای نظام ارجاع برای کاهش هزینههای خدمات درمانی، گفت: چند ابرپروژه بیمارستانی پس از جنگ افتتاح میشود. بیمارستان امام خمینی(ره) اسلامشهر آماده بهرهبرداری است، اما با کمبود نیرو مواجه است. همچنین در برخی رشتهها مانند بیهوشی با کاهش شدید ورودی رزیدنت روبرو هستیم و برای آن باید تدبیر شود و در حال بررسی وضعیت هستیم. همچنین در خصوص هزینه ویزیت ها نیز باید بگویم که تعرفههای مصوب دولتی در سال جدید تنها ۳۰ درصد رشد داسته که برای پزشک عمومی ۷۱ هزار تومان و برای متخصص ۱۸۹ هزار تومان است و در بیمارستان های خصوصی نیز حدود ۴۸۰ هزار تومان بدون کسر هزینه ها است لذا هرگونه افزایش خارج از جدول و دریافت از بیماران تخلف محسوب شده و برخورد میشود.
یزدیخواه: ضرورت حمایت بیشتر از کادر درمان و تسریع در توسعه بیمارستانهای نیمهتمام
سیدعلی یزدیخواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، ضمن تقدیر از تلاشهای وزیر بهداشت و تیم همراه او در شرایط بحرانی گفت: وزارت بهداشت تاکنون در مواجهه با شرایط اضطراری از جمله در جریان جنگ رمضان عملکرد قابل قبولی داشته و شاهد مجاهدتهای طاقتفرسای وزیر و تیم پزشکی کشور هستیم.
وی با اشاره به تلاشها برای راهاندازی و تکمیل پروژههای درمانی از جمله بیمارستانهای اسلامشهر، سوختگی و مجموعه سرطانی حضرت امام (ره) افزود: لازم است پروژههای جایگزین همچون بیمارستان شهدای هفتم تیر نیز با سرعت بیشتری تکمیل شوند.
یزدیخواه افزایش بیسابقه قیمت دارو را از مهمترین مشکلات مردم دانست و گفت: در مواردی قیمت برخی داروها تا ۲۰ یا ۳۰ برابر شده و مردم شکایات متعددی دارند. بخشی از این موضوع به تحریمهای دارویی و مسائل ارزی برمیگردد، اما باید دولت نظارت شدیدتری بر بازار دارو اعمال کند.
وی در پایان تأکید کرد: مجمع نمایندگان تهران آمادگی دارد هرگونه همکاری لازم را برای تسهیل امور وزارت بهداشت و خدمترسانی بهتر به مردم انجام دهد.
رسایی: لزوم تمرکززدایی از خدمات درمانی و بازنگری در سیاستهای توزیع مراکز درمانی
حمید رسایی ضمن گرامیداشت یاد شهدای حوزه سلامت در جریان جنگ رمضان گفت: وزارت بهداشت در تخلیه و مدیریت بیمارستانهای آسیبدیده عملکرد مطلوبی داشت و علیرغم حملات، نظام اورژانس کشور با انسجام خوبی عمل کرد.
وی افزود: تمرکز بیش از حد امکانات و زیرساختهای تخصصی در تهران آسیبپذیری کل نظام درمان کشور را افزایش داده و باید در سیاست آینده وزارتخانه، تمرکززدایی و توزیع عادلانه امکانات درمانی در سطح کشور در دستور کار قرار گیرد.
بشیری: ضرورت رفع نوسانات بازار دارو و بهرهبرداری از بیمارستان شریفآباد
فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت و شریفآباد، با اشاره به مشکلات تأمین و قیمت دارو گفت: بیثباتی در بازار دارو هم مردم و هم تولیدکنندگان را دچار نگرانی کرده است.
وی خواستار تسریع در صدور مجوز بهرهبرداری بیمارستان ۱۳۰ تختخوابی شریفآباد شد و گفت: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی به مراحل پایانی رسیده و با همکاری وزیر میتواند به زودی افتتاح شود.
بشیری تأکید کرد: توجه به ساختوسازهای درمانی و تقویت نقش پناهگاهی بیمارستانها در مناطق پیرامونی تهران باید در اولویت وزارتخانه قرار گیرد.
غضنفری: بررسی بحران گرانی دارو و مشکلات آییننامههای آموزشی
کامران غضنفری ضمن قدردانی از خدمات وزارت بهداشت گفت: افزایش غیرمنطقی قیمت دارو مردم را نگران کرده است؛ دارویی که پیشتر ۷۰۰ هزار تومان بود اکنون تا ۷۰ میلیون تومان قیمت دارد و این فاصله هیچ توجیهی ندارد.
وی با اشاره به تعلل در امضای اصلاحات آییننامه انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی اظهار داشت: با وجود توافقات انجامشده میان وزارت بهداشت و وزارت علوم، هنوز پس از ماهها نسخه اصلاحی امضا و ابلاغ نشده است و این تأخیر غیرقابل توجیه است.
لاجوردی: اطلاعرسانی شفاف به مردم و برنامهریزی برای دوران پساجنگ
زهره سادات لاجوردی با تأکید بر اهمیت همدلی در وزارت بهداشت گفت: در شرایط بحرانی، اگر مردم از مشکلات و تلاشهای در حال انجام مطلع شوند، فضای روانی جامعه بهتر مدیریت میشود.
وی افزود: ضروری است وزارت بهداشت از هماکنون برای دوران پس از جنگ نیز برنامهریزی کند تا کشور با بحران جدیدی مواجه نشود.
لاجوردی همچنین خواستار ارائه تسهیلات ویژه به خانواده شهدا و مجروحان جنگ شد و گفت: خدمات درمانی به این قشر باید در اولویت و تسهیلشود.
قیصری: توجه به کمبود تجهیزات تشخیصی، دارو و حمایت از مادران و جمعیت
زینب قیصری ضمن قدردانی از تلاشهای وزارت بهداشت، نگرانی خود را درباره آسیبپذیری بخش دارو در اثر جنگ و تحریمها ابراز کرد و گفت: در برخی از بیمارستان ها آزمایشهای غیر ضروری گرفته میشود که لازم است به دلایل این امر رسیدگی شود.
وی به موضوع حمایت از سیاستهای جمعیتی و مادران و ارائه کارت امید مادر اشاره کرد و گفت: برخی مصوبهها سبب نادیده گرفتن حق خانوادههایی میشود که نوزادشان حوالی آغاز سال جدید متولد میشود و لازم است در پرداخت یارانهها و کمکهای فرزندآوری برای این خانوادهها بازنگری شود.
وی همچنین درباره گرانی دارو و نظارت ناکافی بر داروخانهها گفت: مردم برای تهیه داروهای ساده دچار مشکل هستند و ناچارند از چند داروخانه مختلف در تهران خرید کنند.
قیصری از وزیر خواست وضعیت بیمارستان پردیس و برخی داروهای حیاتی که با کمبود عرضه مواجهاند را بررسی کند.
نوباوه: برخورد با فساد اداری در سازمان غذا و دارو
بیژن نوباوه گفت: در ساختار نظارتی سازمان غذا و دارو مشکلات جدی وجود دارد و گزارشهایی از تخلفات، دریافت رشوه و سوءاستفاده از مجوزها در بخشهای مختلف مطرح شده است.
وی خواستار برخورد قاطع با متخلفان و شفافسازی فرایند صدور مجوزها در راستای حفظ اعتماد عمومی شد.
فلسفی: ضرورت اصلاح نظام بیمه درمانی و توسعه همکاریهای دارویی منطقهای
پیمان فلسفی گفت: وزارت بهداشت باید در سیاستهای دارویی خود بازنگری کند و وابستگی به واردات دارو از کشورهای غربی را کاهش دهد.
وی پیشنهاد داد از ظرفیت کشورهای جنوب شرق آسیا برای واردات مواد اولیه دارویی استفاده شود تا هزینه تولید کاهش یابد.
این نماینده مردم تهران به معضل صنعت بیمه درمانی اشاره کرد و گفت: نظام بیمه درمان کشور ناکارآمد شده و بیمهشدگان عملاً قبل از دریافت خدمات ناچار به پرداخت نقدی هستند.
فلسفی تأکید کرد: نظام بیمهای باید فراگیر شود تا هیچ بیماری بهدلیل ناتوانی مالی از درمان محروم نماند.
خزایی: تهران محرومترین استان از لحاظ زیرساخت بهداشتی؛ ضرورت تمرکززدایی درمان
علی خزایی نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس ضمن قدردانی از مقاومت کادر درمان در حین حملات موشکی گفت: با وجود اصابت موشک به چندصد متری یکی از بیمارستانهای ورامین، هیچیک از اعضای کادر درمان محل را ترک نکردند و این ایثار باید در قالب آثار ماندگار ثبت شود.
وی با تأکید بر محرومیت استان تهران از نظر زیرساخت درمانی گفت: نسبت پزشک متخصص به جمعیت در استان تهران نامتوازن است و مناطق جنوبی شهر از کمبود شدید پزشک رنج میبرند.
خزایی خواستار تسریع تکمیل بیمارستانهای نیمهتمام تحت ماده ۵۶ بودجه شد و افزود: تمرکززدایی از خدمات و تقویت پدافند غیرعامل در حوزه سلامت از ضرورتهای جدی استان تهران است.
ثابتی: ضرورت افزایش ظرفیت آموزش پزشکی و نظارت بر هزینههای وزارت بهداشت
امیـرحسین ثابتی گفت: کمبود نیروی متخصص حتی در تهران به معضل جدی تبدیل شده و باید سیاست افزایش ظرفیت آموزش پزشکی در دستور کار قرار گیرد.
وی با انتقاد از هزینههای غیراولویتدار در برخی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: در حالی که با کمبود تجهیزات و نیروی انسانی روبهرو هستیم، برخی مجموعهها به پروژههای غیرضروری مانند ساخت اماکن اقامتی میپردازند.
این نماینده مردم در مجلس افزود: باید نظارت مالی در وزارت بهداشت تقویت شود تا منابع در جای خود مصرف گردد و خدمات واقعی به مردم ارائه شود.
سراج: نظارت دولت بر بازار، حفظ بیمه درمانی و جلوگیری از تضاد منافع در وزارت بهداشت
محمد سراج با قدردانی از تلاشهای وزارت بهداشت و کادر درمان در شرایط جنگی اعلام کرد که با پیگیریهای انجامشده، شهرستانهای استان تهران از محدودیت اعزام پزشکان متخصص خارج شدهاند و تنها شهر تهران همچنان مشمول این محدودیت است. او این اقدام را قابل تقدیر دانست.
وی ضعف نظارت دولت بر بازار را یکی از مشکلات جدی این روزها عنوان کرد و گفت افزایش قیمتها پس از آتشبس مردم را تحت فشار قرار داده است. او تاکید کرد که در شرایط جنگی نظارت بر بازار باید جدیتر شود تا از سودجویی جلوگیری گردد.
سراج قطع بیمه درمانی و تعدیل نیرو توسط شرکتهای دولتی و خصوصی در این شرایط را غیرقابل قبول دانست و از دولت خواست مانع چنین تصمیماتی شود، زیرا به معیشت مردم آسیب میزند. او همچنین خواستار پایبندی وزارت بهداشت به سیاستهای کلان کشور در حوزه آموزش پزشکی شد و نسبت به تصمیمات سلیقهای هشدار داد.
وی از وزیر بهداشت خواست از طرح رایگان شدن خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی حمایت کند و همچنین نسبت به تضاد منافع برخی مدیران وزارتخانه و سختگیریهای غیرضروری در صدور مجوز مراکز درمانی انتقاد کرد.
سراج تأکید کرد که اسناد این تخلفات وجود دارد و با نظارت جدی میتوان مشکلات را برطرف کرد.
گفتنی است در این نشست معاونتهای درمان و آموزش وزارت بهداشت نیز گزارش های کاملی از ارائه خدمات در طول جنگ، تامین مواد اولیه دارویی ، تولید دارو و کمبود ها و مشکلات و چالش ها ارائه کردند.