دو جملهٔ تکراری نتانیاهو!
یک فعال سیاسی تاکید کرد: تا اسرائیلیها از دست باند تبهکار نتانیاهو خلاص نشوند، نه خودشان و نه خاورمیانه روی امنیت و ثبات و آرامش نخواهد دید.
به گزارش ایلنا، احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت:
بنیامین نتانیاهو پس از حمله به هر منطقهای و کشتار و ویرانی در هر جبههای، دو جمله را تکرار میکند: اول، "ما با عملیات خود یک تهدید وجودی علیه اسرائیل را از بین بردیم." دوم، "کار ما هنوز تمام نشده است!"
در واقع، کار نتانیاهو برای جنگ و خونریزی و ویرانی هرگز تمامشدنی نیست زیرا حرفهای جز این ندارد. در حقیقت، تمام مشکلات امنیتی گریبانگیر اسرائیل ناشی از سیاستهای نتانیاهو و متحدان راست و افراطی اوست. به عمد هم این سیاستها را دنبال میکند تا زمینه را برای جنگهای بیپایان در تمام جبههها فراهم کند و بدین وسیله بقای سیاسی و کار و کاسبی خود را رونق دهد. وقتی کار و کاسبی و یا اصلاً فلسفهٔ وجودی یک رهبر سیاسی، جنگ و خونریزی باشد، طبیعی است که میانهٔ او با صلح و آرامش به منزلهٔ رابطهٔ جن و بسمالله باشد!
روزگاری برخی از اسرائیلیها نتانیاهو را "آقای امنیت" مینامیدند! این نامگذاری از روی کوتهبینی بود زیرا اگر درست میاندیشیدند متوجه میشدند که نتانیاهو جز ناامنی و جنگهای پی در پی برای آنها ارمغان دیگری نیاورده و آیندهٔ آنها را به مخاطره انداخته است. تا اسرائیلیها از دست باند تبهکار نتانیاهو خلاص نشوند، نه خودشان و نه خاورمیانه روی امنیت و ثبات و آرامش نخواهد دید.