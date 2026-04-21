قوه قضاییه: عامل به آتش کشیدن مسجد جامع قله اعدام شد/ ۲۲ محکوم دیگر به دلیل همکاری با دشمن به حبس محکوم شدند
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: امیرعلی میرجعفری فرزند محمدرضا از عناصر مسلح همکار دشمن که اقدام به آتش زدن مسجد جامع قلهک کرده بود و لیدری اقدامات ضد امنیتی شبکه موساد در آن منطقه را برعهده داشت، بامداد امروز پس از تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور و طی روال قانونی به دار مجازات آویخته شد.
در پی آشوبهای خشن و مسلحانه شبکه موساد در دی ماه ۱۴۰۴ که با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران فردی را شناسایی کرد که نقش بسزایی در تخریب و به آتش کشیده شدن مسجد قلهک تهران داشت و همچنین نقش لیدری در شبکه همراه دشمن داشت.
امیرعلی میرجعفری پس از شناسایی و دستگیری در جریان رسیدگی به پرونده اعتراف کرده است: در تاریخ هجدهم دی ماه به همراه دوستانم در اغتشاشات شرکت کردیم، به باجههای تلفن، شیشههای اتوبوس پرتابههایی زدیم، در میرداماد با بطریهایی که در آن بنزین ریخته بودیم موتورسیکلت آتش زدیم.
در روز جمعه نیز ساعت ۱۸.۰۰ در خیابان دولت و کوچه مترو سطل زباله و موتور آتش زدیم.
وی همچنین اذعان کرده است که در جریان اغتشاشات نقش لیدری و سرکردگی را برعهده داشته و سلاح سرد و بنزین به همراه داشته است.
محکومعلیه همچنین به صورت مکتوب به حمله به مامورین فراجا و نیروهای حافظ امنیت اذعان کرده است.
تخریب اتوبوس، آتش زدن موتورسیکلت ماموران فراجا، تخریب و آتش زدن مسجد جامع قلهک، سرکردگی تجمع شبکه موساد، حمل سلاح سرد در تجمع، آسیب رساندن به مامورین حافظ امنیت با سلاح سرد و مسدودکردن راهها با به آتش کشیدن سطل زباله، از جمله اقدامات مجرمانه نامبرده است که در پرونده به آنها اشاره شده است.
همچنین در روز حادثه، امیرعلی جعفری اقدام به آتش زدن مسجد کرده است.
حضور متهم از طریق بررسیهای فنی در اغتشاشات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ مستندسازی شده است.
همچنین تصاویر استخراج شده از دوربینهای مداربسته و فیلم تلفن همراه امیرعلی جعفری در حال به آتش کشیدن مسجد جامع قلهک، حمله به خودروهای مختلف شخصی سواری، اتوبوس عمومی و ... به عنوان مستندات اقدامات مجرمانه نامبرده ضمیمه پرونده شده است.
پس از ختم رسیدگی به پرونده و برگزاری جلسات دادگاه با حضور متهم و وکیل وی، امیرعلی جعفری به اتهام اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی، دولت متخاصم آمریکا و گروههای متخاصم برخلاف امنیت کشور از طریق تحریق مسجد جامع قلهک و وسایل مورد استفاده عمومی، حمله به مامورین در حالیکه سلاح سرد نیمچه قمه به همراه داشته است، به اعدام محکوم شد.
با فرجامخواهی متهم، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
براساس رای دیوان عالی کشور، با توجه به گزارشها و تحقیقات ضابطان، مستندات موجود در پرونده از جمله تصاویر اقدامات مجرمانه متهم و عملیات اجرایی وی از جمله به آتش کشیدن مسجد جامع قلهک و مسدود کردنها و شواهد و فیلم دوربینهای مداربسته، اظهارات و دفاعیات متهم که اقرار به شرکت در اغتشاشات داشته و سرکردگی اغتشاشگران و آشوبگران را در حالی که نیمچه قمه در دست داشته، برعهده گرفته است، اقرار متهم به تحریک و تشویق آشوبگران به اقدامات عملیاتی مقابله با مامورین حافظ امنیت و حمله به انها، به آتش کشیدن موتورسیکلت ها، تخریب خودروهای سازمانی و شخصی، آتش زدن در و بنای مسجد جامع قلهک و سطل زباله برای انسداد راهها و. حکم صادره را تایید کرد.
حکم صادره پس از طی تشریفات قانونی، بامداد امروز به اجرا درآمد و امیرعلی جعفری به دار مجازات آویخته شد.
همچنین همزمان با این اجرای حکم ۲۲ محکوم در پروندههایی در دو استان به دلیل همکاری با دشمن به روشهای گوناگون احکام حبس دریافت کردهاند.
محکومان مورد اشاره پس از رسیدگی دقیق به اتهاماتشان در دادگاههای صالحه احکام قضایی دریافت کردهاند.
بر اساس این گزارش؛ ۸ نفر از محکومان یاد شده حکم بالای ۱۰ سال و ۱۴ نفر از محکومان احکام زیر ۱۰ سال به همراه مجازات تکمیلی داشتهاند.