به گزارش ایلنا، علی خضریان در گفت‌وگوی با اشاره به مذکرات اسلام‌آباد گفت: ایران به این نتیجه رسیده که حضور در مذاکرات اسلام‌آباد بدون دریافت تضمین عینی و دستور کار مشخصی که بتوان در مورد آن مذاکره کرد، دستاوردی ندارد.

وی توضیح داد: این کار، صرفا ابزاری برای مدیریت بازارهای انرژی از سوی ترامپ و همچنین مدیریت افکار عمومی جهانیان و القای این موضوع است که ایران شرایط آمریکا را پذیرفته است و در این وضعیت آن‌ها می‌توانند آبرومندانه ضعف میدان خود را در دیپلماسی جبران کنند.

خضریان درباره علت حضور ایران در مذاکرات قبلی اسلام‌آباد گفت: ایران در مذاکرات قبلی شرکت کرد چون ترامپ رسما توییت زد و مبنای مذاکره یعنی طرح ۱۰ بندی جمهوری اسلامی ایران را پذیرفت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین بیان کرد: اکنون ما نمی‌توانیم پای میز مذاکره‌ای برویم که در آن به ما هزینه‌هایی تحمیل شده است؛ امام ما، فرماندهان و کودکان را شهید کرده و به زیرساخت‌های ما حمله شده است.

وی ادامه داد: حالا ما در این وضعیت پای میز مذاکره‌ای برویم که دشمن همچنان ما را تهدید می‌کند؟ هیچ فرد منصفی چنین موضوعی را قبول نمی‌کند. حتما ادامه این شرایط منجر به تحقیر ملی شده و کشور درگیر شرایطی می‌شود که بدتر از جنگ است.

خضریان اضافه کرد: به نظر می‌رسد دشمن ما را در یک سری موضوعات پیش‌بینی پذیر دیده که چنین اقداماتی را انجام می‌دهد. اگر عنصر غافل‌گیری را به میدان بیاوریم قاعدتا اوضاع اینگونه رقم نخواهد خورد. خاطرم است امام شهید ما بهره‌گیری از عنصر غافل‌گیری را حتی در موضوعات نظامی تایید کردند. یکی از مصادیق آن تایید ایشان از اقدام پیش‌دستانه حزب‌الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه بوده است.

نماینده تهران در مجلس در ادامه خطاب به مردم گفت: ایران همچنان ظرفیت‌های زیادی برای انجام اقدامات نظامی غیرقابل پیش‌بینی دارد پس مردم مطمئن باشند.

وی تنگه باب‌المندب را یکی از این ظرفیت‌های مهم برشمرد و گفت: تنگه باب‌المندب مسیر کشتیرانی است؛ فرض کنید به جای عبور کشتی‌ها از دریای سرخ، تنگه باب‌المندب بسته شود که این اقدام براساس یکپارچگی نیروهای مقاومت و ورود انصارالله در میدان است.

خضریان ادامه داد: دشمن بداند که اگر قرار باشد با جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت با زبان تهدید صحبت کند،‌ ابزارهای متعددی برای پاسخ به دشمن وجود دارد. هنوز همه ظرفیت‌های حشدالشعبی، انصارالله و حزب‌الله به میدان نیامده است.

