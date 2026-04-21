در ادامه جلسات هماهنگی دولت برای مدیریت پیامدهای جنگ مطرح شد؛
تاکید عارف بر بازسازی سریع و هماهنگی دستگاهها در مدیریت پیامدهای جنگ/ اولویت با دانشگاهها و معیشت مردم
معاون اول رئیسجمهور در دیدارهای جداگانه با وزرای علوم و اقتصاد و رؤسای سازمانهای حفاظت محیطزیست و استاندارد، ضمن دریافت گزارش از خسارات جنگ، بر تسریع بازسازی، هماهنگی بین دستگاهها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، در ادامه جلسات هماهنگی دولت برای مدیریت پیامدهای جنگ، بهصورت جداگانه با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان ملی استاندارد دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدارها، مسئولان دستگاههای مختلف گزارشی از خسارات واردشده و برنامههای اجرایی خود ارائه کردند و معاون اول رئیسجمهور نیز بر هماهنگی بین نهادی و تسریع اقدامات تأکید کرد.
در دیدار با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سیمایی صراف اعلام کرد ۳۲ مرکز علمی و دانشگاهی در کشور دچار آسیب شدهاند که از میان آنها دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید بهشتی بیشترین خسارت را دیدهاند.
عارف با تأکید بر ضرورت احیای سریع زیرساختهای علمی کشور گفت: دانشگاهها باید در اولویت نخست بازسازی قرار گیرند، زیرا نقش مستقیم در تداوم ظرفیت علمی و فناوری کشور دارند.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از اعضای هیأت علمی و جامعه دانشگاهی برای حفظ پایداری نظام آموزشی تأکید کرد.
در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، گزارشی از خسارات زیستمحیطی ناشی از تخریب برخی صنایع، ابنیه و مناطق تحت مدیریت این سازمان و همچنین آسیبهای ناشی از انفجار مخازن نفت ارائه شد.
برنامههای این سازمان در حوزههای پایش آلودگی هوا، حفاظت از منابع آب، مدیریت پسماندهای خطرناک و صیانت از تنوع زیستی نیز تشریح شد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ارتباط مستقیم خسارات زیستمحیطی با سلامت عمومی گفت: ابعاد این خسارات باید با دقت ثبت و ارزیابی شود تا در فرآیند بازسازی مورد توجه کامل قرار گیرد.
وی افزود: حفاظت از منابع طبیعی و سلامت محیطزیست از اولویتهای اصلی دولت است و همکاری همه دستگاهها در این زمینه ضروری است.
در دیدار با رئیس سازمان ملی استاندارد، گزارشی از اقدامات این سازمان در حوزه نظارت بر کیفیت کالاهای اساسی، کنترل کیفیت سوخت و انرژی، ارتقای ایمنی صنایع حساس و مقابله با تقلب کالا ارائه شد.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از این اقدامات تأکید کرد: در فرآیند بازسازی، رعایت استانداردها و ایمنی خط قرمز دولت است و بدون نظارت دقیق، بازسازی پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
وی همچنین بر حمایت دولت از همکاری میان سازمان استاندارد، سازمان محیطزیست و ظرفیتهای تخصصی بخش خصوصی تأکید کرد.
در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزههای مالیاتی، گمرکی و بانکی ارائه شد که از جمله آنها میتوان به تعویق برخی ضمانتنامههای گمرکی، حمایت مالیاتی از بنگاههای کوچک و متوسط، تسریع در پرداخت بیمه خسارات منازل مسکونی و آغاز ارزیابی خسارات صنایع بزرگ اشاره کرد.
عارف با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات اقتصادی کشور گفت: باید فشار اقتصادی بر مردم و کسبوکارها به حداقل برسد و سرعت تصمیمگیری در دستگاههای اقتصادی افزایش یابد.
وی تأمین معیشت مردم را از اولویتهای اساسی دولت دانست و افزود: پس از پایان درگیریها، مدیریت فضای اقتصادی و برنامهریزی برای بازسازی و احیای تولید باید با سرعت و هماهنگی کامل انجام شود تا معیشت مردم دچار اختلال نشود.
معاون اول رئیسجمهور در مجموع این دیدارها، بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاهها، تسریع در بازسازی زیرساختها و استمرار خدمترسانی به مردم در شرایط جنگی و پساجنگی تأکید کرد.