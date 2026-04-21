به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، با وجود اخطارها و تهدیدات متعدد ناوگروه نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا، «نفت کش ایرانی سیلی سیتی» با حمایت عملیاتی نیروی دریایی ارتش و در امنیت کامل، پس از گذر از دریای عربی، شب گذشته وارد آب‌های سرزمینی ایران شد و از ساعاتی پیش دریکی از لنگرگاههای بنادر جنوبی جمهوری اسلامی ایران مستقر شده است.

