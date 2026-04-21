خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
سفارت ایران در لندن خطاب به وزیر خارجه انگلیس:

بیانیه‌های کم هزینه را کنار بگذارید

کد خبر : 1776066
لینک کوتاه کپی شد.

سفارت ایران در لندن به دولت انگلیس توصیه کرد تا به جای اقدامات بی‌ارزش، آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خاطر جنایات جنگی‌شان پاسخگو کند.

به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات اخیر ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس واکنش نشان داد که گفته بود طی روزهای اخیر برای فشار آوردن به منظور بازگشایی تنگه هرمز به پنج کشور سفر کرده است.

او با اشاره به نزدیک شدن به پایان آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا، آن را یک لحظه حساس دیپلماتیک توصیف کرده بود.

در همین رابطه، سفارت ایران در لندن نوشت: «بیانیه‌های کم‌ارزش را کنار بگذارید و به افکار عمومی جهانی بپیوندید تا رژیم‌های آمریکا و اسرائیل را به خاطر جنایات جنگی‌شان مسئول بدانید و پاسخگو کنید.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید