به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات اخیر ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس واکنش نشان داد که گفته بود طی روزهای اخیر برای فشار آوردن به منظور بازگشایی تنگه هرمز به پنج کشور سفر کرده است.

او با اشاره به نزدیک شدن به پایان آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا، آن را یک لحظه حساس دیپلماتیک توصیف کرده بود.

در همین رابطه، سفارت ایران در لندن نوشت: «بیانیه‌های کم‌ارزش را کنار بگذارید و به افکار عمومی جهانی بپیوندید تا رژیم‌های آمریکا و اسرائیل را به خاطر جنایات جنگی‌شان مسئول بدانید و پاسخگو کنید.»

