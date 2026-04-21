تقویت مبلغ کالابرگ الکترونیکی امری ضروری است

به گزارش ایلنا،سیدعلی یزدی‌خواه درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: در این شرایط، بسیاری از اقشار جامعه که در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، از مشاغل خرد تا صنایع متوسط و بزرگ فعالیت داشتند، با کاهش درآمد و مشکلات معیشتی مواجه شده‌اند.

وی افزود: بر این اساس، هر میزان که دولت بتواند حمایت‌های معیشتی را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، اقدامی ارزشمند، ضروری و قابل تقدیر خواهد بود.

رئیس مجمع نمایندگان تهران تأکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، تأمین حداقل معیشت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که قدرت تاب‌آوری جامعه در برابر حوادث و بحران‌های احتمالی حفظ و تقویت شود.

لازم به ذکر است در روزهای اخیر سخنگوی دولت اعلام کرد که در جلسه تنظیم بازار و همین طور در جلسات دولت در مورد حفظ ثبات بازار صحبت شد و تدابیری هم اندیشیده شده است لذا دولت تدابیری در خصوص افزایش رقم کالا برگ دارد.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که از سال گذشته با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در دستور کار دولت قرار گرفت، اجرای طرح ارائه کالابرگ الکترونیکی بود؛ طرحی که با هدف حمایت از معیشت خانوارها، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، طراحی و عملیاتی شد. این اقدام توانست با هدایت یارانه‌ها به سمت تأمین کالاهای اساسی، نقش مؤثری در کاهش فشارهای معیشتی ایفا کند.

