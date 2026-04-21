یزدی خواه:
تقویت مبلغ کالابرگ الکترونیکی امری ضروری است
رئیس مجمع نمایندگان تهران درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی گفت: هر میزان که دولت بتواند حمایتهای معیشتی را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، اقدامی ارزشمند، ضروری و قابل تقدیر خواهد بود.
به گزارش ایلنا،سیدعلی یزدیخواه درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: در این شرایط، بسیاری از اقشار جامعه که در حوزههای مختلف کسبوکار، از مشاغل خرد تا صنایع متوسط و بزرگ فعالیت داشتند، با کاهش درآمد و مشکلات معیشتی مواجه شدهاند.
وی افزود: بر این اساس، هر میزان که دولت بتواند حمایتهای معیشتی را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، اقدامی ارزشمند، ضروری و قابل تقدیر خواهد بود.
رئیس مجمع نمایندگان تهران تأکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، تأمین حداقل معیشت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بهگونهای برنامهریزی شود که قدرت تابآوری جامعه در برابر حوادث و بحرانهای احتمالی حفظ و تقویت شود.
لازم به ذکر است در روزهای اخیر سخنگوی دولت اعلام کرد که در جلسه تنظیم بازار و همین طور در جلسات دولت در مورد حفظ ثبات بازار صحبت شد و تدابیری هم اندیشیده شده است لذا دولت تدابیری در خصوص افزایش رقم کالا برگ دارد.
یکی از مهمترین موضوعاتی که از سال گذشته با برنامهریزی دقیق و هدفمند در دستور کار دولت قرار گرفت، اجرای طرح ارائه کالابرگ الکترونیکی بود؛ طرحی که با هدف حمایت از معیشت خانوارها، بهویژه اقشار آسیبپذیر، طراحی و عملیاتی شد. این اقدام توانست با هدایت یارانهها به سمت تأمین کالاهای اساسی، نقش مؤثری در کاهش فشارهای معیشتی ایفا کند.
طرح کالابرگ الکترونیک از سال گذشته با هدف حمایت از معیشت خانوارها آغاز شد.