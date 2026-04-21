به گزارش ایلنا،محمدرضا باهنر عضو محمع تشخیص مصلحت نظام باتاکید به اعتماد به مذاکره کنندگان و دکتر قالیباف گفت : رهبر شهیدمان فرمود خداوند این ملت را برای مقاومت و حراست از جمهوری اسلامی مبعوث می کند و امروز شاهد هستیم که سه گانه رشادت های میدان، ایستادگی در خیابان و پایمردی در دیپلماسی دشمنان این سرزمین را وادار به عقب نشینی از اهدافی کرده که برای دستیابی به آنها به این آب و خاک هجوم آوردند.

باهنر افزود :رشادت نیروهای مسلح سلحشور در دفاع مقدس غیرتمندانه و ایستادگی ملت در خیابانها که چشم دنیا را متحیر نمود امروز در آوردگاه دیپلماسی توسط مذاکره کنندگان ما جامه ای از عزت و مصلحت پوشیده است. جناب آقای قالیباف که عمری را در جهاد و ایثار سپری کرد اکنون در قامت رییس هیئت مذاکره کننده ایرانی با غیرت از دستاوردهای میدان دفاع می کند و آنگونه که خود گفت جان و ابروی خود را برای عزت و عظمت ایران در طبق اخلاص نهاده است. شایسته است همه جریانات سیاسی و ملت صبور و فهیم و بصیر ایران اسلامی ضمن اعتماد به مذاکره کنندگان با حضور در خیابان ها، پشتیبان فرزندان خود در میدان و دیپلماسی باشند.

نماینده ادوار مجلس در پایان گفت : امروز در ذیل زعامت خلف صالح آن سلف ناصح یعنی امام سید مجتبی خامنه ای همه ارکان نظام و ملت بزرگ ایران ید واحده هستند و تا احقاق حق کشور عزیزمان و خونخواهی رهبر شهیدمان برجای نخواهند نشست. خداوند پشت و پناه و یاور همه ملت و سرداران میدان و عرصه دیپلماسی باشد ان شالله‌.

