سرلشکر عبداللهی:
آماده ایم پاسخی قاطعانه به نقض عهد دشمن بدهیم
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا به مناسبت فرا رسیدن دوم اردیبهشت سالروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دشمن هشدار داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخ هر نقض عهدی را قاطعانه خواهند داد.
به گزارش ایلنا، متن کامل کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن دوم اردیبهشت ماه سالروز تصویب اساسنامه سپاه در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ که در تقویم رسمی کشور به "روز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نام نهاده شده است ؛ نقش آفرینیهای حماسی ، سرنوشت ساز و ماندگار این نهاد انقلابی و مردمی در پاسداری غیر محافظه کارانه از دستاوردهای انقلاب و دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران عزیز را به آحاد فرماندهان، مدیران و کارکنان به ویژه فرماندهی کل سپاه، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
سرگذشت سپاه عزیز در تاریخ ۴۸ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که با خلق صحنهها و دستاوردهای شکوهمند و ممتاز در اجرای ماموریتهای خطیر محوله ، از خنثیسازی توطئه گروهکهای ضد انقلاب و معاند تروریستی برای تجزیه کشور در ماههای آغازین تولد نظام اسلامی تا ۸ سال دفاع مقدس برابر استکبار جهانی و رژیم بعثی صدام و سپس باطل سازی رویاهای شوم دشمنان در فتنه آفرینیهای زنجیرهای و هم اینک در میدان "دفاع مقدس سوم" و مصاف غرور انگیز برابر تجاوز و جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی و همچنین پاسخ به نیازهای کشور در عرصههای مختلف ، این نهاد مقدس را موجب مباهات و سرافرازی ایران و ایرانی در پهنه گیتی قرار داده است.
ملت قهرمان ایران، امروز به اقتدار، آمادگی و توانمندیهای همه جانبه راهبردی سپاه وسایر نیروهای مدافعان وطن که در اوج شجاعت ،صلابت و رشادت با ضربات مهلک و ویرانگر موشکی و پهپادی و.... ، دشمن صهیونیستی و آمریکای تروریست و جنایتکار را به استیصال و فرسودگی کشانده و آنان را به درخواست عاجزانه آتش بس واداشته است بر خود میبالند و با حضور پرشور و گسترده در میادین و خیابانها، پشتیبانی از نیروهای مسلح را رها نکردهاند.
با درود به روح ملکوتی قائد اعظم امت و سیدالشهدای انقلاب اسلامی (قدس سره ) و گرامیداشت یاد، نام و خاطره شهدای عالیقدر سپاه مقتدر مردمی به ویژه "شهیدان، حسین سلامی و محمد پاکپور" و قدردانی از مجاهدتهای سترگ پاسداران رشید انقلاب اسلامی تاکید میشود:
نیروهای مسلح شجاع کشور، همراه با دولت و ملت شریف و شگفتیساز ایران، متحد و یکپارچه در تبعیت کامل از تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای(مد ظله العالی ) مصممتر از گذشته، مهیای پاسخهای قاطعانه و تعیین کننده آنی به تهدیدات و اقدامات دشمن بوده و با دست بالا و برتر، اجازه سوء استفاده و روایتسازی های غلط و دروغ از وضعیت میدان در شرایط سکوت در نبرد نظامی به ویژه در مدیریت و کنترل تنگه هرمز را به رئیس جمهور کذاب و متوهم امریکا نداده و به شایستگی پاسخ هر نقض عهدی را خواهیم داد.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص)
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی