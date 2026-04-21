آماده ایم پاسخی قاطعانه به نقض عهد دشمن بدهیم

بسم الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن دوم اردیبهشت ماه سالروز تصویب اساسنامه سپاه در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ که در تقویم رسمی کشور به "روز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نام نهاده شده است ؛ نقش آفرینی‌های حماسی ، سرنوشت ساز و ماندگار این نهاد انقلابی و مردمی در پاسداری غیر محافظه کارانه از دستاوردهای انقلاب و دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران عزیز را به آحاد فرماندهان، مدیران و کارکنان به ویژه فرماندهی کل سپاه، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

سرگذشت سپاه عزیز در تاریخ ۴۸ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که با خلق صحنه‌ها و دستاوردهای شکوهمند و ممتاز در اجرای ماموریت‌های خطیر محوله ، از خنثی‌سازی توطئه گروهک‌های ضد انقلاب و معاند تروریستی برای تجزیه کشور در ماه‌های آغازین تولد نظام اسلامی تا ۸ سال دفاع مقدس برابر استکبار جهانی و رژیم بعثی صدام و سپس باطل سازی رویاهای شوم دشمنان در فتنه آفرینی‌های زنجیره‌ای و هم اینک در میدان "دفاع مقدس سوم" و مصاف غرور انگیز برابر تجاوز و جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی و همچنین پاسخ به نیازهای کشور در عرصه‌های مختلف ، این نهاد مقدس را موجب مباهات و سرافرازی ایران و ایرانی در پهنه گیتی قرار داده است.

ملت قهرمان ایران، امروز به اقتدار، آمادگی و توانمندی‌های همه جانبه راهبردی سپاه وسایر نیروهای مدافعان وطن که در اوج شجاعت ،صلابت و رشادت با ضربات مهلک و ویرانگر موشکی و پهپادی و.... ، دشمن صهیونیستی و آمریکای تروریست و جنایتکار را به استیصال و فرسودگی کشانده و آنان را به درخواست عاجزانه آتش بس واداشته است بر خود می‌بالند و با حضور پرشور و گسترده در میادین و خیابان‌ها، پشتیبانی از نیروهای مسلح را رها نکرده‌اند.

با درود به روح ملکوتی قائد اعظم امت و سیدالشهدای انقلاب اسلامی (قدس سره ) و گرامیداشت یاد، نام و خاطره شهدای عالیقدر سپاه مقتدر مردمی به ویژه "شهیدان، حسین سلامی و محمد پاکپور" و قدردانی از مجاهدت‌های سترگ پاسداران رشید انقلاب اسلامی تاکید می‌شود:

نیروهای مسلح شجاع کشور، همراه با دولت و ملت شریف و شگفتی‌ساز ایران، متحد و یکپارچه در تبعیت کامل از تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(مد ظله العالی ) مصمم‌تر از گذشته، مهیای پاسخ‌های قاطعانه و تعیین کننده آنی به تهدیدات و اقدامات دشمن بوده و با دست بالا و برتر، اجازه سوء استفاده و روایت‌سازی های غلط و دروغ از وضعیت میدان در شرایط سکوت در نبرد نظامی به ویژه در مدیریت و کنترل تنگه هرمز را به رئیس جمهور کذاب و متوهم امریکا نداده و به شایستگی پاسخ هر نقض عهدی را خواهیم داد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص)

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی