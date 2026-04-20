اهدا ۳ عضو پیکر یکی از سربازان شهید ارتش در جنگ تحمیلی اخیر

سه عضو یک سرباز وظیفه که در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ اخیر، دچار مرگ مغزی شده بود، با موافقت خانواده، اهداء شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش اعلام کرد: خانواده شهید سرباز وظیفه، ابوالفضل زمانی آریمی که در جریان حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در جنگ تحمیلی سوم از ناحیه سر و گردن، بر اثر اصابت ترکش، مجروح و دچار مرگ مغزی شده بود، با اهداء ۳ عضو بدن او، موافقت کردند تا به دیگران، زندگی دوباره ببخشند. کلیه‌ها و کبد این سرباز وظیفه، به ‌بیماران نیازمند، اهداء شده است.

حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش که به نمایندگی از امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش، در دیدار با خانواده این شهید، اهدا اعضای بدن این شهید را «مصداق تکمیل معامله خانواده با خدا» توصیف و تاکید کرد: اقدام این خانواده در اوج مصیبت، مصداق بارز تداوم راه شهداست.

وی عنوان کرد: دشمن صهیونیستی ‌ آمریکایی، پیکر این شهید را نشانه گرفت اما غافل از آن بود که همین پیکر پاره‌پاره، منشأ حیات دوباره برای ۳ هم‌وطن خواهد شد. خانواده این شهید عزیز، با این اقدام خداپسندانه، ثابت کردند که خون بر شمشیر پیروز است.

