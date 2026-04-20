اهدا ۳ عضو پیکر یکی از سربازان شهید ارتش در جنگ تحمیلی اخیر

حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش که به نمایندگی از امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش، در دیدار با خانواده این شهید، اهدا اعضای بدن این شهید را «مصداق تکمیل معامله خانواده با خدا» توصیف و تاکید کرد: اقدام این خانواده در اوج مصیبت، مصداق بارز تداوم راه شهداست.

وی عنوان کرد: دشمن صهیونیستی ‌ آمریکایی، پیکر این شهید را نشانه گرفت اما غافل از آن بود که همین پیکر پاره‌پاره، منشأ حیات دوباره برای ۳ هم‌وطن خواهد شد. خانواده این شهید عزیز، با این اقدام خداپسندانه، ثابت کردند که خون بر شمشیر پیروز است.