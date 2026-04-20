رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: همچنین در این موقعیت، اعزام هیات بازرسی به ریاست آقای پورکبکانی که از نمایندگان بوشهرهستند در ۲۸ اسفندماه سال گذشته این اعزام انجام شد. لازم به ذکر است این اعزام به صورت میدانی بود و بازدید از زیرساخت‌هایی که آسیب دیده بود، در مخازن جزیره خارک و پارس جنوبی انجام گرفت و آن‌ها گزارش‌هایی را تهیه کردند که در جهت اطلاع مسئولان برای تصمیم گیری قرار گرفته است‌ که خوشبختانه گزارش‌های مبسوطی در موضوعات مختلف نیز تهیه شده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کنار این موضوع، تیم‌های دیگری در این مساله نیز حضور داشتند که آن ها نیز بر موضوع اتفاقات رخ داده در حوزه نفت و گاز اشراف کافی داشته وآن‌ها نیز بازدیدهای لازم را انجام داده‌اند و از این رو اقداماتی که باید انجام شود، نیز آماده کرده‌اند و برای وزارت نفت ارسال شده است.

وی ادامه داد: همچنین‌ مکاتباتی در حوزه تصمیم بانک مرکزی مبنی برتعلیق محدودیت های ناشی از چک‌های برگشتی نیز از پیگیری‌های دیگر کمیسیون اصل نود است تا موضوع چک به عنوان یک ابزار معاملاتی اعتبار و جایگاهش از بین نرود.

پژمانفر تصریح کرد: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با توجه به پیش‌بینی و پروژه ۷ هزار مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی که باید ساتبا کارش را انجام دهد و هرچه زودتر راه اندازی شود این موضوع نیز پیگیری شده است. لازم به یادآوری است اعتبارات این موضوع از صندوق توسعه ملی تامین شده و پیگیری‌های لازم را هم از طریق روسای صندوق و هم از رئیس ساتبا و همچنین وزارت نیرو این موضوع نیز پیگیری شد تا هرچه زودتر کارعملیاتی و اجرایی شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون در مشکلات ترخیص کالاها در گمرکات و تسریع فرآیند عملیات گمرک نیز ورود پیدا کرد.

وی ادامه داد: در کمیسیون تصمیم گرفته شده است که در سه موضوع بررسی هایی صورت بگیرد و مشکلات در آن حوزه ها، با توجه به شرایطی که در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه برای کشورمان پیش آمده است، بررسی شود که شامل موضوعات در رابطه با امنیت غذایی است که بخشی به وزارت کشاورزی برمی‌گردد و بخشی به حوزه غذا و دارو است که در ذیل وزارت بهداشت ودرمان است و همچنین در خصوص امنیت انرژی در حوزه های برق، گاز، نفت و موضوع سوخت نیز بررسی‌های لازم انجام شد و ‌کارگروهی درباره امنیت دارو و درمان کشور برگزار شد که همه این موضوعات پیگیری شده است و ماحصل موضوعات، تذکرات، پیشنهادات و پیگیری‌هایی است که در هر کدام از موضوعات انجام می شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم تصریح کرد: برای مثال در خصوص موضوع امنیت غذایی آخرین وضعیت نهاده‌های دامی کشور بررسی شد و موضوع خرید تضمینی نسبت به گندم و مشکلاتی که در مرغداری های گوشتی و تخم گذار مطرح شد، پیگیری‌های لازم انجام شده و در خصوص بحث انرژی نیز پیگیری‌هایی در راستای آن که چه برنامه‌هایی در کشور باید داشته باشیم نیز صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: ارتباطات اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی انجام می شود و همچنین مسائل حوزه انتخابیه نمایندگان نیز اگر اقدامی کمیسیون باید داشته باشد، اعلام و سپس پیگیری‌های لازم انجام می شود.