حمله به کنیسه، نشانه بیاعتنایی دشمنان آمریکایی-صهیونیستی به قوانین بینالملل است
استاندار تهران با تأکید بر آزادی ادیان در ایران و فعالیت عبادتگاههای مذهبی، حمله به کنیسهای با سابقه در تهران را نمونهای از نقض آشکار قوانین بینالمللی از سوی دشمنان آمریکایی-صهیونیستی دانست و خواستار پایان سکوت کشورهای غربی در برابر این اقدامات شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، ظهر دوشنبه در چهارمین مقصد از تور بازدید سفرا، کارداران و خبرنگاران داخلی و بینالمللی از اماکن آسیبدیده جنگ تحمیلی سوم، در جمع خبرنگاران حاضر در کنیسه رفیعنیا اظهار داشت: رژیم صهیونیستی علیرغم وجود قوانین بینالمللی که حمله به مراکز دینی، مذهبی، فرهنگی، میراث فرهنگی و درمانی را ممنوع و جنایت جنگی محسوب میکند، به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست. بدون رعایت حقوق بشر، در جنگ ۴۰ روزه علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران، مرتکب جنایتهای مختلفی شده است.
وی افزود: مکانی که تشریف آوردید، کنیسهای با بیش از ۷۰ سال سابقه است که محل عبادت کلیمیان یا یهودیان بوده است. این نشان میدهد که همه ادیان در جمهوری اسلامی ایران آزاد هستند و به عبادت خود مشغولند. حمله به این مرکز عبادت که به عنوان یک مرکز تاریخی ثبت ملی نیز شده است، نشانگر عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین و مقررات بینالمللی است.
استاندار تهران با اشاره به اهداف برگزاری این تور تصریح کرد: ما امروز از سفرا، کارداران، نمایندگان مجامع بینالمللی مستقر در تهران و همچنین رسانههای بینالمللی دعوت کردیم تا بخشی از این جنایتها را به تصویر بکشند و به جهان مخابره کنند. امیدواریم کشورهای غربی که در این شرایط سکوت کرده و موضعی نگرفتهاند و جنایتها را محکوم نکردهاند، بتوانیم با این بازدیدها یک تحرک بینالمللی در رابطه با محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی ایجاد کنیم.
معتمدیان در خصوص خسارتهای وارده به تهران گفت: تهران بیشترین شهر آسیبدیده است. استان تهران تقریباً ۴۵ هزار واحد مسکونی از آسیبهای جزئی تا تخریب کلی دیده است. به دستور رئیسجمهور محترم، ستاد بازسازی و نوسازی به ریاست معاون اول تشکیل شده و شبانهروز در حال تلاش است.
وی در پایان با اشاره به فاجعه هرمزگان خاطرنشان کرد: نمونه بارز جنایتهای رژیم صهیونیستی-آمریکایی، مدرسهای در هرمزگان است که با موشکهای آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت. متأسفانه ۱۶۸ دانشآموز مظلوم که هیچ گناهی نداشتند و در کلاس درس حاضر بودند، به شهادت رسیدند. این نوع جنایتها با توان مجموعه دولت کار سختی است، اما با همکاری بین همه ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی پیگیری خواهد شد.