سردار قاآنی: عراق بزرگتر از آن است که جنایتکاران ضد بشریت در امور آنها دخالت کنند

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه تشکیل دولت حق مردم عراق است و عراق، بزرگتر از آن است که دیگران بخصوص جنایتکاران ضد بشریت در امور آنها دخالت کنند، عنوان کرد: انتخاب نخست وزیر صرفاً براساس تصمیم عراقی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی آپ اسکرولد نوشت:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برای ابلاغ تقدیر و تشکر مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران از همدلی و همراهی مردم با بصیرت و مرجعیت بزرگ و مسئولین کشور عراق سفری به بغداد داشتم، ملت عراق در مقاومت و ایستادگی از سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و در وفاداری از ابالفضل العباس پیروی می‌کنند.

تشکیل دولت حق آنهاست، عراق، بزرگتر از آن است که دیگران بخصوص جنایتکاران ضد بشریت در امور آنها دخالت کنند، انتخاب نخست وزیر صرفاً براساس تصمیم عراقی انجام می‌شود.»

