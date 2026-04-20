بازدید سرزده دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادسرای ناحیه ۳۲ تهران

بازدید سرزده دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادسرای ناحیه ۳۲ تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران، امروز به صورت سرزده از بخش‌های مختلف دادسرای ناحیه ۳۲ تهران بازدید به عمل آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، امروز به صورت سرزده از بخش‌های مختلف دادسرای ناحیه ۳۲ تهران بازدید به عمل آورد.

دادستان تهران در جریان این بازدید، ضمن تبریک سال جدید و عرض خداقوت بر همکاران دادسرای ناحیه ۳۲، بر روند خدمات‌رسانی به مراجعین تاکید نمود، اظهار داشت: «با عنایت به حضور همه‌جانبه ملت بزرگ ایران در تمامی عرصه‌ها و حمایت پایدارشان از نظام مقدس جمهوری اسلامی، دادستانی تهران بیش از پیش به نحو احسن به مطالبات و امورات قضایی مردم رسیدگی نموده، به صورت مستمر و شبانه‌روزی بر عملکرد نواحی دادسرا نظارت داشته و پیگیری مطالبات مردمی را در دستور کار قرار داده است.»

وی در ادامه ضمن گفت‌وگو با مراجعین، افزود: مراجعان محترم اطمینان داشته باشند که با حضور مداوم همکاران قضایی، اداری و تلاش‌های شبانه‌روزی ایشان، روند رسیدگی به شکایات و پرونده‌های قضایی بدون وقفه تداوم خواهد یافت.

در حاشیه این بازدید، علی صالحی با حضور در جمع همکاران قضایی و اداری دادسرا مذکور، ضمن ابلاغ سلام و قدردانی ریاست قوه قضاییه، از نزدیک نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، فرآیندهای اداری و پاسخگویی به مردم بررسی نمود و دستورات و رهنمودهای لازم را به مدیران، قضات و پرسنل ابلاغ کرد.

