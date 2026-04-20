عارف:
نگاه راهبردی رئیسجمهور موجب احیای سرمایه اجتماعی و تثبیت «وفاق ملی» شد
معاون اول رئیسجمهور گفت:نگاه راهبردی برادرم دکتر پزشکیان از عوامل اصلی بازسازی سرمایه اجتماعی و تثبیت مفهوم "وفاق ملی" در دو سال گذشته بوده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
نگاه راهبردی برادرم دکتر پزشکیان از عوامل اصلی بازسازی سرمایه اجتماعی و تثبیت مفهوم "وفاق ملی" در دو سال گذشته بوده است. ایشان با شجاعت در تصمیم و تدبیر در اجرا، زیربنای مستحکمی برای وحدت قوای کشور بنا کردند.
قدرشناسی از این مسیر، تضمین کننده تداوم عقلانیت در نظام اجرایی است.