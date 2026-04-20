پیام رهبر انقلاب خطاب به علمای اهل سنت هرمزگان
کد خبر : 1775711
رهبری انقلاب در پیامی به علمای اهل سنت هرمزگان، از ابراز همدردی آنان در پی تسلیت شهادت حضرت آیتالله خامنهای، قدردانی کردند.
به گزارش ایلنا، در پیام آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای خطاب به علمای اهل سنت استان هرمزگان، آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
علمای محترم اهل سنت استان هرمزگان(حفظهم الله)
سلام علیکم
ضمن تشکر از ابراز همدردی بابت تسلیت شهادت قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی ایران (قدس الله نفسه الزکیه) از اظهار لطفتان نسبت به این جانب، تشکر و قدردانی مینمایم.
خداوند متعال آقایان محترم را در خدمت به دین مبین اسلام موفق و مؤید بدارد.»