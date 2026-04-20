به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان با حضور سرزده در یکی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی و در جمع آتش‌نشانان و نیروهای امدادی، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در جریان جنگ ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان قدردانی کرد.

در این بازدید، گزارشی از گستره عملیات‌های امدادی ارائه شد که بر اساس آن، نیروهای آتش‌نشانی در بیش از ۱۳۰۰ نقطه عملیاتی در سراسر کشور حضور یافته و با پوشش حدود ۲۷۰ شهر درگیر، موفق به نجات جان دو تا سه هزار نفر از هموطنان شدند. این عملیات‌ها شامل مهار آتش‌سوزی‌های گسترده ناشی از حملات، آواربرداری، جست‌وجو و نجات مصدومان از زیر آوار، ایمن‌سازی مناطق پرخطر، تخلیه اضطراری شهروندان و پشتیبانی از سایر نیروهای امدادی بوده است؛ اقداماتی که در بسیاری از موارد در شرایطی پرخطر و در خط مقدم بحران انجام شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تلفات و مدیریت صحنه‌های بحرانی ایفا کرده است. رئیس‌جمهور در جریان این بازدید و در سخنانی با تأکید بر اهمیت مدیریت هوشمندانه شرایط جنگی، اظهار داشت: امروز در تلاش هستیم با تدبیر، حکمت و حفظ عزت ملی، این شرایط دشوار را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که بتوانیم در ادامه با تمرکز و برنامه‌ریزی دقیق، به بازسازی خرابی‌ها و حل مشکلات بپردازیم.

پزشکیان با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ افزود: طبیعی است که پس از پایان درگیری‌ها، کشور با چالش‌هایی در حوزه بازسازی، تأمین منابع مالی و کنترل بازار مواجه خواهد شد. این‌ها واقعیت‌هایی است که نیازمند مدیریت دقیق و همراهی مردم است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد که عبور از این شرایط سخت، بدون مشارکت و همراهی عمومی ممکن نخواهد بود.

پزشکیان همچنین با قدردانی از حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از کشور، خاطرنشان کرد: همین حضور و همراهی پر خیر و برکت مردم در میادین و خیابانها، پشتوانه‌ای ارزشمند برای عبور از بحران‌هاست؛ اما در ادامه مسیر باید با واقع‌بینی، برای مدیریت تبعات و بازسازی کشور برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت پرهیز از تشدید تنش‌ها تصریح کرد: در عین ایستادگی در برابر ظلم و زیاده‌خواهی، باید توجه داشت که ادامه درگیری به نفع هیچ‌کس نیست؛ نه برای ما، نه برای طرف مقابل و نه برای آینده منطقه و نسل‌های پیش‌رو. هر میزان که بتوان مسائل را با منطق و در فضایی آرام مدیریت کرد، به نفع همگان خواهد بود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با تمجید از روحیه ایثارگرانه آتش‌نشانان گفت: شما در شرایطی وارد میدان شدید که بسیاری ناگزیر به ترک صحنه بودند. این روحیه فداکاری و حضور عاشقانه برای نجات جان مردم، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور است و لازم است این تلاش‌ها بیش از پیش برای مردم تبیین شود.

رئیس جمهور ضمن آرزوی سلامتی برای نیروهای امدادی و ابراز امیدواری نسبت به پایان هرچه سریع‌تر جنگ، تأکید کرد که دولت از هیچ تلاشی برای خدمت‌رسانی به مردم و حمایت از نیروهای عملیاتی دریغ نخواهد کرد.

انتهای پیام/