رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهدای ارتش در استان مازندران دیدار کرد
در ادامه برنامه دیدار با خانواده معظم شهدا، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسنی با حضور در استان مازندران به نمایندگی از فرمانده کل ارتش، با خانواده شهدای ارتش در جنگ «رمضان» در این استان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نمایندگی از امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در ادامه دیدار با خانواده شهدا، با خانواده شهدای جنگ رمضان (شهدای نیروی دریایی، نیروی زمینی و پدافند هوایی ارتش) در شهرهای نوشهر، نور، قائمشهر، نکا، ساری، گتاب، میاندرود، واودین دیدار و گفتگو کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی گفت: در آسمان پرفروغ شهادت، ستارگانی که از هر نوری درخشان ترند، پدران و مادرانی هستند که با اهداء عزیزترین هستیشان، قلههای ایثار و بندگی را فتح کردهاند.
وی ادامه داد: خانوادههای شهدا در حقیقت برگزیدگان الهی هستند. این انتخاب الهی آسان نیست، اما نتیجه آن، عزتی است که همیشه با نام خانواده شما همراه خواهد بود. شاید بسیاری از افراد نسلهای قبل را نشناسیم، اما نام شهدا همیشه در تاریخ این کشور زنده است و خواهد ماند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جریان این سفر با خانوادههای شهیدان مهدی پورتقی، سید محسن تراهی، رضا نوروز پور، محسن علیزاده کاکرودی، مبین مهدوی، عماد هرمزی، رضا اسدی، فرهاد صالحی، علیرضا رمضانی، امید صدقی و مجتبی گیلانی دیدار کرد.