طباطبایی:
شکست برای ملت ایران با اسطورها و قهرمانان از دل تاریخ برآمده بیمعنی است
کد خبر : 1775658
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور بیان کرد: ایرانیان وارث تمدنی چندهزارساله و فرهنگی کهن هستند با اسطورهها و قهرمانانی که از دل تاریخ برآمدهاند،شکست برای چنین ملتی بیمعنی است.
به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره تهدیدهای و ادعای رئیس جمهور آمریکا، نوشت:
قدرت ملت ایران را دستکم گرفته است چون معنی فرهنگ و تمدن را نمیداند
چهل روز جانانه ایستادند آنهم پس از ۴۷ سال تحمل تحریمهای سخت. ایرانیان وارث تمدنی چندهزارساله و فرهنگی کهن هستند با اسطورهها و قهرمانانی که از دل تاریخ برآمدهاند و واقعی هستند.شکست برای چنین ملتی بیمعنی است.