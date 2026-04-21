رضازاده در گفتوگو با ایلنا:
پیگیر خسارات دشمن به مراکز درمانی و بیمارستانی از طریق سازمان بهداشت جهانی هستیم
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان گفت: پیگیر دریافت غرامت خسارات وارده به مراکز درمانی و بهداشتی از طریق سازمان بهداشت جهانی هستیم.
بابک رضازاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به اینکه نگرانی درخصوص کمبود دارو باتوجه به شرایط کشور وجود دارد و حتی مطرح میشود دارویهایی همچون انسولین در داروهاخانهها با کمبود مواجه است، گفت: واقعا کمبودی درخصوص دارو در کشور نداریم.
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دو روز پیش در کمیسیون جلسهای داشتیم و آنجا درباره این موضوع هم صحبت شد. هفته گذشته هم خودم این موضوع را پیگیری کردم و از طرف کمیسیون هم پیگیری شد، سکر خدا هیچگونه کمبودی را اعلام نکردند. امروز هم در کمیسیون جلسه خواهیم داشت و این مسئله و نگرانی مردم را مطرح و قطعا پیگیری خواهم کرد و انشاءالله وضعیت هم بهتر خواهد شد.
وی درباره اینکه درباره آخرین وضعیت مجروحان جنگی و آسیب به مراکز درمانی گزارشی به کمیسیون بهداشت و درمان ارائه شده است، عنوان کرد: کلیه گزارشها به کمیسیون داده میشود، خوشبختانه مشکل خاص و آنچنانی وجود ندارد اما در بحث آسیب به مراکز درمانی و بیمارستانها باید گفت در برخی از موارد آسیبها بسیار جدی هستند.
رضازاده با بیان اینکه به همراه همکاران دنبال پیگیری آسیبها به مراکز درمانی و بهداشتی هستیم، خاطرنشان کرد: در حال برآورد خسارات به وجود آمدهایم، بسیاری از موارد هم مستندسازی شده است و در حال درخواست غرامت از طریق سازمان بهداشت جهانی هستیم، در جلسه دو روز پیش کمیسیون هم بحث شد ما باید غرامت خودمان را از اینها بگیریم.
وی درباره پیگیری خسارات وارد شده به انستیتوپاستور و مرکز تولید داروهای سرطانی گفت: یک قسمت از پیگیریها انجام شده است. انستیتو پاستور هم جزو قسمتهایی بود که طبق قوانین جنگ نباید میزدند اما مورد هدف قرار دادند و انشاءالله همه این موارد را پیگیری خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره اینکه پس از حمله دشمنان به انستیتو پاستور نگرانیهای درخصوص برخی شیوع برخی بیماریهای میکروبی و ویروسی برای ساکنان آن منطقه به وجود آمده است، آیا این اتفاق ممکن است، گفت: آنجا امن و مطمئن است و جای نگرانی وجود ندارد.