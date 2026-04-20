قوه قضائیه: ۲ تروریست شبکه جاسوسی مرتبط با موساد اعدام شدند

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی از عناصر شبکه جاسوسی مرتبط با موساد بعد از برگزاری جلسات رسیدگی و تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور اعدام شدند.

براساس مفاد پرونده، این افراد عضو یک شبکه جاسوسی بودند که از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با افسران سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، موساد، ارتباط برقرار کرده و پس از طی روند آموزش عملیات‌های تروریستی و اقدامات ایذایی به کشور بازگشته بودند.

تروریست‌ها، آموزش‌های مختلفی از قبیل نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطه‌یابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابه‌های انفجاری، لانچر و منبع پرتاب آن دریافت کرد و ضمن انجام اقداماتی نظیر آتش زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی، تصاویر اقدامات خود را برای سرپل ارسال و در قالب رمز ارز وجوهی دریافت کرده‌اند.

فعالیت و بازداشت اعضای شبکه

این شبکه در حالی که تحت تسلط و رصد امنیتی بودند ماموریت جدیدی مبنی بر حمله به دومرکز عمومی خدماتی و نظامی در تهران دریافت می‌کنند؛ آموزش‌های مربوط به ساخت پرتابه انفجاری منحنی زن و همچنین مسیریابی و انتخاب نقطه پرتاب و همچنین انتخاب بهترین زاویه برای تهیه عکس و فیلم از اقدامات تروریستی به آنها داده می‌شود و ابتدا با مستندسازی و ارسال فیلم و تصاویر از محیط پیرامون هدف نظامی مهم در تهران به منظور جاگذاری پرتابه، محل دقیق و مناسب برای جاگذاری پرتابه منحنی زن و مشرف به ساختمان هدف را با هدایت سرپل شناسایی و نقطه یابی کردند.

محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی پس از ساخت پرتابه انفجاری و انتقال آنها به محل‌های پرتاب، قبل از هرگونه اقدام به همراه ۱۰ پرتابه انفجاری آماده شلیک دستگیر می‌شوند.

در ادامه از محل سکونت متهمان در کرج و اصفهان و خانه تیمی آنها در تهران مهمات و پرتابه‌های انفجاری آماده و اقلام ساخت خمپاره کشف و ضبط شد.

پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، در دادگاه انقلاب کرج به اتهاماتی از قبیل «محاربه»، «همکاری با گروه‌های متخاصم و رژیم صهیونیستی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه ترویستی مجرمانه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مورد رسیدگی قرار گرفت.

پس از خاتمه رسیدگی پرونده در دادگاه و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنها، دادگاه با توجه به اسناد و قرائن موجود و گزارش‌های ضابطان، محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی را به اعدام محکوم کرد.

با فرجام‌خواهی متهمان، پرونده در دیوان عالی کشور نیز رسیدگی شد و نهایتا رای صادره مورد تایید و ابرام قرار گرفت.

پس از طی تشریفات قانونی و رد فرجام‌خواهی متهمان، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی بامداد امروز به اجرا درآمد.