هشدار قالیباف به فعالان جهانی بازار نفت همزمان با باز شدن بازارها:

قیمت‌های دیجیتال نفت خانه‌های پوشالی هستند

رئیس مجلس همزمان با باز شدن بازارها به فعالان جهانی بازار نفت هشدار داد قیمت‌های دیجیتال نفت یا اوراق قرضه خانه‌های پوشالی هستند، قیمت نفت فیزیکی شاخصی است که نشان‌دهندهٔ واقعیت است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در ادامهٔ توییت‌های خود که با هدف هشدار به فعالان بازار‌های مالی برای پرهیز از تحت تاثیر قرار گرفتن توسط کاغذبازی‌های دولتمردان آمریکا نوشته شده‌اند در شبکهٔ ایکس نوشت که هم قیمت نفت دیجیتال (کاغذی) بر اساس جو بازار تعیین می‌شود و هم اوراق قرضه، و هر دوی آنها خانه‌های پوشالی هستند که نمی‌توان به آنها اعتماد کرد؛ معیار اصلی، قیمت نفت فیزیکی یعنی همان قیمتی است که نفت واقعا خرید و فروش می‌شود و بر اساس معاملات واقعی بازار تعیین می‌شود. با این تفاوت که در مورد نفت حداقل شاخصی با عنوان قیمت نفت فیزیکی وجود دارد که میزان دستکاری‌شدن قیمت نفت دیجیتال را مشخص کند، اما در مورد اوراق قرضه چنین نیست و همه چیز فقط بر خانه‌ای پوشالی بنا شده است.

در پایان رئیس مجلس شاخصی که در حساب‌های کاربری معامله‌گران با عنوان دستور شاخص قیمت نفت فیزیکی شناخته می‌شود را به آنها یادآور شد.

 

