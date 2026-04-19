معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در دیدار با خانواده امیر موسوی:
تجربه زیسته امیر موسوی و فرماندهان نیروهای مسلح باید روایت شود
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، زهرا بهروزآذر ظهر امروز در دیدار با خانواده امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان و مردم ایران و تبریک فرارسیدن روز ارتش گفت: در این روز جای خالی امیر موسوی را بیش از پیش حس میکنیم. ما هر کجا هستیم ذکر خیر ایشان هست.
وی ادامه داد: امیر موسوی علاوه بر عرصه نظامی، در دیگر عرصهها به ویژه در حوزههای فرهنگی و خانوادگی نسز صاحبنظر بودند و من از نظرات ایشان بهره میگرفتم.
معاون رئیسجمهور فقدان شهید موسوی را سخت دانست و ابراز داشت: من میدانم نبود ایشان برای خانواده چقدر سخت و جانکاه است اما امیدوارم خداوند با نور خودش جای خالی ایشان را در قلب شما پر کند.
بهروزآذر نقشآفرینی قدرتمندانه نیروهای مسلح را مرهون پشتوانه خانوادههای آنها دانست و تصریح کرد: اگر حضور شما نبود دل فرماندهان ما آرام نمیگرفت و اگر شما سکان خانواده را محکم در دست نمیگرفتید، آنها با قدرت در میدان نمیتوانستند شگفتی ایجاد کنند. خانوادههای نیروهای مسلح ستون پنهان امنیت کشورند و ما قدردان شما هستیم.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تجربه زیسته امیر موسوی و فرماندهان نیروهای مسلح باید روایت شود، خاطرنشان کرد: شما باید خوبیها و نقشی که امیر موسوی در خانواده داشتند را برای مردم ایران بالاخص دخترانمان روایت کنید تا آنها قدرتمندانه از تمدن هزار سالهمان حفاظت کنند و آن را نسل به نسل انتقال دهند.
وی با ابلاغ سلام رئیسجمهور و هیأت دولت به خانواده شهید موسوی ابراز داشت: ما در این غم شریک شما، همدل و همراهتان هستیم.
همچنین در این دیدار، همسر شهید موسوی با ذکر خاطراتی از ایشان، یاد و خاطره رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح را گرامی داشت و به رئیسجمهور و اعضای دولت سلام رساند.