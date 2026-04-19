مهاجرانی در جریان بازدید از شرکت برق تهران بزرگ؛
عزیزان سیمبانی که پای کار ایستادند و اجازه ندادند چراغ خانههای مردم خاموش شود شایسته قدردانی هستند
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در جریان بازدید از شرکت برق تهران بزرگ و مراسم قدردانی از سیمبانان به مناسبت روز ملی سیمبان با اشاره به نقش نیروهای خدماترسان در تداوم ارائه خدمات حیاتی، از آنان قدردانی کرد.
سخنگوی دولت بیان کرد: عزیزان سیمبانی که پای کار ایستادند و اجازه ندادند چراغ خانههای مردم خاموش شود و آب بهعنوان زیرساخت اساسی زندگی، دچار مشکل شود، واقعاً شایسته قدردانی هستند.
مهاجرانی با بیان اینکه این تشکر «به نمایندگی از مردم و دولت» انجام میشود، افزود: مردم بارها به ما گفتهاند که قدردانی ما را به این نیروهای زحمتکش منتقل کنید. خوشحالیم که این عزیزان هستند و امیدواریم خداوند چراغ دلشان را روشن نگه دارد.
وی با اشاره به حضور خود و برخی اعضای دولت در محل فعالیت این نیروها اظهار داشت: کار بزرگی که این افراد در دل بحران انجام میدهند با هیچ روشی قابل جبران نیست. امروز اقتدار ایران حاصل همین احساس مسئولیت و انجام وظیفه دقیق همه افراد است.
مهاجرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که اقتدار کشور همچنان حفظ شود و ایران روزبهروز شاهد آبادانی و پیشرفت بیشتری باشد.