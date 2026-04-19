به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در ادامه سلسله نشست‌های مستمر خود با مقامات قضایی در مرکز و استان‌ها، طی سخنانی در نشست با جمعی دیگر از مقامات عضو شورای عالی قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استان‌ها، با تاکید مؤکد بر تعیین تکلیف پرونده‌های عناصر همراه با دشمن، اظهار کرد: در رسیدگی به پرونده‌های عناصر پیاده نظام و همراه با دشمن متجاوز، نباید روال عادی حکمفرما باشد؛ در تمامی مراحل و مراجع، چه دادسرا و دادگاه و چه دیوان عالی، باید به صورت فوق‌العاده و ویژه به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: فی‌المثل، در حالت عادی، چنانچه پرونده‌ای با نقص تحقیقات مواجه شود، مقام قضایی، پرونده را برای ۱۰ روز در اختیار ضابط قرار می‌دهد؛ لکن اکنون که عدلیه آرایش جنگی به خود گرفته است، مقام قضایی وقتی صبح پرونده را برای تکمیل تحقیقات در اختیار ضابط قرار می‌دهد، بایستی بعدازظهر، استرداد پرونده را مطالبه کند؛ در مواردی لازم است بازپرس از اتاق کارش خارج شود و به زندان برود و در همان محل زندان، متهم را مورد سؤال قرار دهد و فرآیند تفهیم اتهام را صورت دهد تا سرعت تدوین کیفرخواست بیشتر شود.

قاضی‌القضات عنوان کرد: ضرورت دارد تا از تمامی ظرفیت‌ها بهره‌برداری شود و کلیه‌‎ی تدابیر و تمهیدات لازم اتخاذ شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، با بیان اینکه در شرایط فعلی، متهمی نمی‌تواند ادعای ناآگاهی و بی‌اطلاعی را مطرح کند، تصریح کرد: اکنون صحنه کاملاً روشن است و دشمن، کشور ما را مورد تجاوز قرار داده و علیه مردم ما مرتکب جنایت جنگی شده است؛ کسی نمی‌تواند مدعی بی‌اطلاعی و ناآگاهی از جنایات و توطئه‌های دشمن شود و خود را به نادانی و تجاهل بزند؛ اقدام فردی که برای فلان رسانه‌ی معاند و تروریستی، عکس و فیلم ارسال می‌کند را نباید کوچک و کم‌اهمیت شمرد؛ دشمن بعضاً بواسطه این فیلم‌ها و عکس‌های ارسالی، اقدام به موقعیت‌یابی برای اهداف تروریستی و متجاوزانه خود می‌کند.

رئیس عدلیه در ادامه با تاکید بر اجرای سریع احکام قطعی‌الصدور، عنوان کرد: وقتی حکم صادره برای فرد محکوم و مجرم، قطعی می‌شود و فرآیند‌های قانونی خود را طی می‌کند، مسئولان قضایی ذیصلاح، در اجرای حکم چه احکام ناظر بر سلب حیات و چه احکام مرتبط با مصادره اموال، تأخیر و تعلل را جایز ندانند؛ مشخصاً در قضیه‌ی مصادره اموالِ عناصر محکوم، تاکید داریم که هیچگونه مماشاتی صورت نگیرد و وفق قانون، با دقت و سرعت عمل شود.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: البته مجدداً و مؤکداً تاکید می‌کنیم که مسئولان قضایی ذیربط، در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام محکومیت عناصر پیاده نظام و همراه با دشمن متجاوز، علاوه بر دقت، سرعت و قاطعیت، ملکه‌ی عدالت را نیز مطمح‌نظر داشته باشند و از دایره‌ی عدالت خارج نشوند؛ از سویی دیگر، در هنگامه‌ی اجرای حکم قانونی این محکومین، حتماً هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آوردند تا پیوست‌های تبیینی و اطلاع‌رسانی مرتبط، با قوت و قدرت صورت گیرد. اکنون در مقطعی قرار داریم که نحوه اطلاع‌رسانی و تبیین‌گری پیرامون احکام قطعی‌الصدور، بسیار حائز اهمیت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه، به موضوع متهمین و محکومین اغتشاشات دی ماه سال گذشته نیز گریزی زد و اظهار کرد: در قضیه‌ی متهمین و محکومین اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته نیز ضرورت دارد که در عین رعایت مرّ قانون، نهایت قاطعیت اِعمال شود و در تعیین تکلیف پرونده‌ها، سرعت و دقت هر چه بیشتر به خرج داده شود. باید توجه داشت که در آن اغتشاشات، عده‌ای عامدانه و آگاهانه در نقش پیاده نظام دشمن ظاهر شدند و مرتکب اعمال مختلف تروریستی از قتل بعضاً شنیع و فجیع مردم و نیرو‌های حافظ امنیت تا احراق و تخریب اموال عمومی و خصوصی و حتی جاسوسی برای بیگانه شدند. این موارد را به هیچ وجه نباید دست کم گرفت.

رئیس قوه قضاییه افزود: در قضیه‌ی اغتشاشات دی ماه سال گذشته نیز صحنه کاملاً روشن بود و کسی نمی‌تواند در قبال آن وقایع، مدعی ناآگاهی و بی‌اطلاعی شود. یک وقتی، یک موجی ایجاد می‌شود و مردم، خیلی در جریان نیستند؛ این یک بحث است؛ لکن وقتی دشمن با تمام قوا به میدان می‌آید، نظیر دی‌ماه سال گذشته و یا جنگ رمضان، دیگر کسی نمی‌تواند مدعی شود که در جریان نبودم و یا از توطئه‌های دشمن بی‌خبر بودم!

رئیس دستگاه قضا، استمرار مجاهدت شبانه‌روزی مسئولان قضایی را مورد تاکید قرار و گفت: همانطور که مردم و نیرو‌های مدافع امنیت آنها در این حدود ۵۰ روز، پیوسته مجاهدت کردند و در میدان حضور داشتند و شب و روز و تعطیل و غیرتعطیل برای‌شان تفاوتی نداشت، ما نیز در سنگر قضا، باید چنین باشیم؛ باید بر میزان مجاهدت خود در رسیدگی به پرونده‌ها و تمشیّت امور قضایی و حقوقی مردم بیفزاییم؛ البته جا دارد بار دیگر، از کلیه‌ی مسئولان و کارکنان قضایی که طی مدت جنگ رمضان، شبانه‌روز در سنگر خدمت‌رسانی به مردم حضور داشتند و حتی بمباران دشمن نیز آنها را از سنگر بیرون نراند، کمال قدردانی و تشکر را دشته باشم.

شایان ذکر است، رئیس عدلیه در مطلع سخنانش در این نشست ضمن گرامیداشت دهه کرامت، به تبیین و تشریح شرایط کشور و علل پیروزی بر دشمن متجاوز پرداخت و گفت: ما امروز در یک موقعیت خاص و منحصر‌به‌فرد قرار داریم؛ از یک طرف با مردمی متحد و منسجم مواجه‌ایم که تاریخ‌سازی کردند و در حمایت از ولایت‌فقیه و قوای مسلح‌شان، حدود ۵۰ روز میدان‌دار بودند و این میدان‌داری‌شان کماکان استمرار دارد؛ از سویی دیگر، صحنه‌ی میدان نبرد، در مقابل دیدگان ماست؛ رژیم‌های شیطانی آمریکا و اسرائیل در طول جنگ رمضان، ضرباتی از قوای مسلح ایران اسلامی دریافت کردند که بی‌سابقه و محیرالعقول بود. مقوله‌ی دیگر، مدیریت کشور در زمان جنگ و مسائل دیپلماتیک است؛ در این عرصه‌ها نیز سنبه ما پرزور بود. امروز جایگاه متعالی ایران اسلامی در نظم نوین جهانی برای همگان مشخص و مبرهن است؛ امروز شاهد صدور انقلاب اسلامی هستیم و می‌بینیم که در سراسر جهان، آزادگان عالم برای امام شهید ما اشک می‌ریزند و عزاداری می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شکوه حضور و میدان‌داری مردم در تمامی نقاط ایران اسلامی در این حدود ۵۰ روز، چشمگیر و برجسته بود؛ لکن این برجستگی در برخی نقاط کشور از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد و مشخصاً شهر یاسوج از جهات مختلف، از جمله کثرت راهپیمایان، پیوستگی حضور آنها، نشاط و صلابت آنها در حمایت از انقلاب و شعار‌های نغز و ولایتمدارانه‌شان، بیشتر و غنی‌تر بود.

رئیس دستگاه قضا یادآور شد: دشمنان ما شیطان‌صفتانی نظیر سردمداران رژیم‌های جنایتکار و کودک‌کش هستند؛ رئیس‌جمهور آمریکا، موجودی است که واژه‌ها از توصیف میزان خباثت و دنائت او عاجز است؛ زبان نمی‌چرخد که او را انسان بنامیم؛ او را باید موجودی بنامیم که مجموعه‌ای از رذالت‌ها را در خود جمع کرده است.