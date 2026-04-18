ایران یک «مدل جدید فرماندهی و کنترل» را در جنگ اجرا کرد

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علیرضا الهامی گفت: اجازه ندادیم یک لحظه شبکه یکپارچه و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی بر صحنه رزم کشور از کنترل پدافند هوایی خارج شود.

او گفت: در میانه جنگ و همین الان، گروه‌های تحقیقاتی و صنعتی، عملیاتی، اطلاعاتی و پشتیبانی پدافند هوایی برای مواجهه مقتدرانه با حمله هواییمای دشمن، مشغول انجام وظیفه هستند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور گفت: ما در میانه جنگ، سامانه ساختیم، در مدار قرار دادیم و از آن استفاده کردیم.

امیر سرتیپ الهامی گفت: پهپادهای دشمن، معمولی نبودند، آن‌ها به اندازه یک جنگنده خطرناک و آسیب‌پذیر بودند و تجهیزات جمع‌آوری اطلاعات را در اختیار داشتند. در چنین شرایطی نیروهای پدافند هوایی توانستند بیش از ۱۷۰ پهپاد را منهدم کنند.

او گفت: این بیش از ۱۷۰ انواع پهپاد پیشرفته دشمن را هوش مصنوعی منهدم کرده؟ جنگنده‌هایشان را کشورهای دیگر مورد اصابت قرار دارند؟ خیر، دنیا می‌بیند که نیروهای مسلح ایران انجام دادند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: در روزهای آغازین جنگ تحمیلی سوم بخشی از توان رزم خودمان را با موشک دوربرد دشمن از دست دادیم، اما پدافند هوایی ایران امروز زنده است.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور گفت: دشمن همزمان چند هدف را به صورت اولویت‌دار مورد اصابت قرار داد. به زعم آن‌ها پدافند را می‌خواستند غیرفعال کنند.

او گفت: پیش از آتش‌بس یک فروند هواپیمای فوق پیشرفته MQ۴ از تایب C دشمن را با تجهیزات پیشرفته شناسایی و با توانایی پرواز در ارتفاع بالا در غرب تنگه هرمز مورد اصابت قرار دادیم.

امیر سرتیپ الهامی گفت: شهدای پدافند هوایی در همه نیروهای مسلح در منازلشان شهید نشدند و با آمادگی کامل در کنار سامانه‌ها بودند. نیروی پدافند هوایی به خودش می‌بالد که جان‌فدای مردم ایران است.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور گفت: همه ارتش‌های دنیا از جمله پاکستان این قانون را اجرا می‌کنند که فضای هر کشور را نیروهای مسلح همان کشور کنترل و اداره می‌کنند.

او گفت: ما با خوشامدگویی رسمی به مهمانانمان از ارتش پاکستان، به هواپیماهای جنگنده‌ای که پرواز فرمانده ارتش پاکستان را اسکورت می‌کردند، اعلام کردیم آمادگی داریم تا از مرزهایمان با مقصد، مهمان خود را همراهی کنیم. آن‌ها هم پذیرفتند و وارد مرزهای ما نشدند.

امیر سرتیپ الهامی گفت: با اقتدار جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش از ابتدای مرز تا تهران، هواپیمای مهمان پاکستانی را همراهی کردند و این یک مأموریت معمولی ماست.

او گفت: ما زمان جنگ به نقاط مرزی رفتیم و در خط مقدم دفاع از کشور حضور پیدا کردیم، همه هم‌رزمان پدافند هوایی ارتش و سپاه می‌گفتند هر جا توانستی، به رهبر انقلاب و مردم بگویید تا آخرین قطره خون برای دفاع از کشور و ملت ایستاده‌ایم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور گفت: یکی از فرماندهان ما، اواخر جنگ تحمیلی سوم، سرباز ارتشی را آورد و گفت: خانه پدری این سرباز ۲۰ کیلومتر تا پادگان فاصله دارد، به او دستور دادیم به پدر و مادرت سر بزن، اما نرفته است. این سرباز گفته بود الان وجودم برای پادگان نیاز است.

