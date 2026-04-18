تجدید بیعت ارتشیان با آرمانهای انقلاب و شهدا
جمعی از فرماندهان ارشد و رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در حرم امام خمینی (ره) با آرمانهای آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی، شهدا و انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
به گزارش ایلنا، پیش از ظهر شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ جمعی از فرماندهان ارشد و رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز ارتش، با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی، شهدا و انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
در حاشیه این مراسم، امیر سرتیپ کریم چشک معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش در جمع خبرنگاران گفت: امروز در مرقد مطهر امام راحل حضور یافتیم تا هم با آرمانهای ایشان و هم با آرمانهای رهبر شهید و همچنین با رهبر انقلاب اسلامی آیتالله سید مجتبی خامنهای بیعت کنیم و بگوییم که ما به عنوان سربازان ملت و رهبری، پا در رکاب و گوش به فرمان هستیم.