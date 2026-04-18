طرح دوفوریتی ثبت «روز ملی تنگه هرمز» در تقویم رسمی کشور

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی با بیان اینکه ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استعمار و استکبار برای احقاق حق خود و قطع دست بیگانگان از منابع و سرمایه‌هایش در صنعت نفت بود گفت: این تحولات در نهایت منتج به ملی شدن صنعت نفت شد و صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شد؛ یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت ایران قرارگرفت.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ۹ اسفند ۱۴۰۴ نیز شروع جنگ تحمیلی سوم و دوران دفاع و مبارزات ملت ایران علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدانشان است که اعمال حاکمیت در تنگه هرمز و کنترل و مدیریت هوشمند آن بخشی از این مبارزات بود.

وی افزود: اعمال حاکمیت در تنگه هرمز حق بالقوه مردم ایران بود که سال‌ها از این حق استفاده نکرده بودند و به راحتی در اختیار همگان بود و با این مبارزات، مطابق قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی حق خود در مدیریت و بهره‌برداری از تنگه هرمز را بالفعل و استیفا کردند.

حسینی خاطرنشان ساخت: اغراق نیست اگر بگوییم نحوه مدیریت هوشمند ایران بر تنگه هرمز بر ادامه حیات کشور از نظر سیاسی و اقتصادی بعد از جنگ تحمیلی سوم، بسیار مؤثر است.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به قطع دست استعمارگران در اعمال حاکمیت در تنگه هرمز و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، طی طرح دوفوریتی که به مجلس ارائه شد در صورت تصویب توسط نمایندگان مجلس، «روز شروع دفاع و مبارزات ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم (۹ اسفند ۱۴۰۴، که روز شهادت قائد امت نیز هست)» یا «تاریخ تصویب قانون با مضمون تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی» به عنوان «روز ملی تنگه هرمز» در تقویم رسمی کشور ثبت می‌شود.

انتهای پیام/