ورود کمیسیون اصل نود مجلس به کیفیت و کمیت نان کامل

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر با اشاره به ورود کمیسیون اصل نود مجلس شوراس اسلامی به موضوع کیفیت نان ، گفت: بدین منظور و با عنایت به فواید فراوان سبوس گندم و براساس هماهنگی‌های انجام شده با دستگاه‌های اجرایی مربوطه و برمبنای مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان و همچنین کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان، اقدامات موثری طی ماه‌های اخیر در خصوص افزایش تعداد نانوائی‌ها با آرد کامل ازیک سو واز سوی دیگر کاهش میزان سبوس‌گیری آرد مصرفی نانوای‌ها انجام شده و خوشبختانه دستاوردهای خوبی دراستان خراسان رضوی کسب کرده است.

وی افزود: با ترغیب و تشویق واحدهای نانوایی استان خراسان رضوی برای تولید نان کامل و ایجاد مشوق‌های لازم برای تولید کنندگان نان کامل ، آمار واحدهای نانوایی با آرد کامل از ٢٥ واحد نانوایی در ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۳۷۸ واحد نانوایی تا اسفند ماه سال جاری افزایش یافته است که نشان دهنده رشد حدود ۱۵ برابری است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با همراهی و همکاری انجمن صنفی کارخانجات آردسازی استان و تمامی مدیران کارخانجات آردسازی سطح استان، پیگیری های دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی‌، تولید آرد کامل از ٣ کارخانه در ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۲۲ کارخانه و میزان آرد کامل تولیدی از حدود ٣٠٠ تن در ماه در ابتدای سال جاری به ۳۷۵۰ تن آرد کامل تا پایان ماه سال جاری افزایش یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر تاکید کرد: شایان ذکراست، درحال حاضر تعداد ۷۴۰ واحد نانوایی تولید کننده نان کامل در کشور فعال است که ۳۷۸ واحد یعنی حدوه ۵۰ درصد واحدهای تولید کننده نان کامل در استان خراسان رضوی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: اصلاح آرد تخصیصی به واحدهای نانوایی براساس ضوابط استاندارد و استفاده از حداقل سبوس گیری آرد برای انواع نان های تولیدی ولحاظ کردن حداقل سبوس گیری مجاز براساس مصوبات کارگروه آرد و نان استان بطوریکه آرد مصرفی نان سنگک با حداکثر ٧٪ سبوس‌گیری، نان تافتون با حداکثر ١٠٪ سبوسگبری و نان بربری حداکثر ۱۵% سبوس گیری تولید می گردد. در حالیکه آرد مصرفی نانوایی‌های سایر استان‌های کشور برای نان‌های مذکور به ترتیب عمدتا ١٢٪ سبوسگیری، ١٥٪سبوسگیری و ١٨٪ سبوسگیری می باشند و این اقدام باعث افزایش سبوس در آردهای مصرفی به عنوان یک مولفه تاثیر گذار در سلامت جامعه گردیده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این اقدامات، باعث کاهش میانگین سبوس گیری آرد از ۱۳/۵ درصد در ابتدای سال جاری به ١٢/١ درصد در بهمن ماه سال جاری گردیده که منتج به صرفه‌جویی حدود یک هزارتن گندم یارانه‌ای در ماه به ارزش حدود پانصد میلیارد ریال در هرماه می‌گردد. این درحالیست که درحال حاضر استان خراسان رضوی توامان رتبه نخست را در پایین ترین میانگین سبوسگیری آرد (۱۲/۱٪) در کشور و همچنین رتبه نخست در بیشترین تعداد نان کامل در کشور (۳۷۸ واحد نانوایی با آرد کامل معادل ۵۰ درصد واحدهای تولید نان کامل کشور ) را کسب کرده است .

وی افزود : بدیهی است اقدامات فوق الذکر ازلحاظ فواید و ارزش تغذیه‌ای فراوان سبوس باعث افزایش ارزش غذایی نان و تائیر غیر قابل انکار در ارتقاء سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر از قبیل دیابت، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های گوارشی، سرطان روده و... شده و بطور قطع آثار مثبت بهداشتی‌، تغذیه‌ای، پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمانی جامعه در مقایسه با صرفه جویی اقتصادی ناشی از کاهش مصرف گندم بسیار بیشتر است./

