ارتش در جغرافیای مقاومت هوشمندانه حضور دارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ غلامرضا اسماعیل‌زاده فرمانده مرکز آموزش زرهی نیروی زمینی ارتش در خطبه‌های نماز جمعه شیراز، ضمن تبریک روز ارتش و گرامیداشت حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی، اظهار کرد: به روان پاک ۴۹ هزار شهید ارتش درود می‌فرستیم؛ پس از پیروزی انقلاب، زمانی که دشمنان نغمه شوم انحلال ارتش را سر داده بودند، امام خمینی (ره) با صدور فرمان تاریخی خود، روز ۲۹ فروردین را «روز ارتش» نامگذاری کردند و ارتش تولدی نو یافت.

فرمانده مرکز آموزش زرهی نیروی زمینی ارتش در شیراز تاکید کرد: از سال‌های نخست انقلاب، ارتش عاشورایی شد؛ ۳۴ روز دفاع جانانه از خرمشهر، پرواز ۱۴۰ فروندی و انهدام اهداف راهبردی در عمق خاک دشمن، همگی نشانه رونق اندیشه مکتبی در ارتش بود؛ تا جایی که رهبر شهیدمان فرمودند بخش‌های مختلف ارتش، نمایشگاه ارزش‌های اسلامی است.

وی تصریح کرد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران مفتخر است که در تمام عرصه‌های دفاع از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی کشور مصمم گام بردارد و در «جغرافیای مقاومت» حضوری هوشمندانه و راهبردی دارد؛ در جنگ تحمیلی سوم، دشمن آمریکایی و صهیونی با طرحی غافلگیرانه حملاتی را آغاز کرد؛ اما نیروهای مسلح با پشتیبانی ملت هوشیار، با بذل جان به میدان آمدند.

امیر اسماعیل‌زاده افزود: جنگ تحمیلی سوم صرفا یک درگیری محدود نبود، بلکه نمونه کاملی از یک جنگ ترکیبی (نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و امنیت داخلی) بود؛ هدف اصلی این جنگ، تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی و تجزیه جغرافیایی ایران طراحی شده بود؛ استکبار جهانی با ترور رهبری و فرماندهان عالی نظامی قصد داشت ساختار سیاسی ایران را فرو بپاشد.

فرمانده مرکز آموزش زرهی نیروی زمینی ارتش در شیراز بیان کرد: در یکی از حساسترین صحنه‌ها، نقشه شوم دشمن در فرودگاهی متروکه در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای اصفهان، که در جلسه محرمانه کاخ سفید مدیریت می‌شد، با هوشیاری فرزندان ایران در ارتش و نیروهای مردمی نقش بر آب شد؛ شهید زارع از شهدای ارتش، با هدف قرار دادن هواپیمای آمریکایی، فرود آن را به فرود اضطراری تبدیل کرد؛ ترامپ پس از این شکست مفتضحانه، با آشفتگی کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد تا شکست را عملیات نجات خلبان جلوه دهد.

وی تاکید کرد: به‌رغم ترور رهبر شهید، به دلیل معجزه و میراث ایشان نه تنها نظام سیاسی مختل نشد، بلکه مردم برای خون‌خواهی مصمم‌تر شدند؛ بیش از ۴۰ شب حضور مداوم در خیابان‌ها، به‌رغم اندوه ناشی از ترورها، امری استثنایی و تاریخی بود؛ نیروهای مسلح نیز با وجود شوک ناشی از شهادت فرمانده کل قوا، واکنش قاطع خود را شروع و ضرباتی فراتر از تصور دشمن وارد کردند.

امیر اسماعیل‌زاده گفت: نکته درخشان این نبردها، پیوند ارتش و مردم بود؛ بیمارستان‌های صحرایی برپا شد و سربازان منقضی خدمت با احساس تکلیف به میدان بازگشتند؛ این همان معنای حقیقی «ارتش فدای ملت» است.

وی ادامه داد: ملت ایران مطمئن باشد که دشمنان در برابر عزم و ایمان ملت و نیروهای مسلح، سر تسلیم فرود خواهند آورد و ارتش پا در رکاب، هیمنه پوشالی ستمگران را در هم خواهد شکست.

