به گزارش ایلنا، سفارت ایران در ژاپن با انتشار پستی در شبکه ایکس، نوشت: در میان کودکانی که در مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب، جنوب ایران، قتل عام شدند، ماکان نصیری نیز حضور داشت. موشک‌های تاماهاک آمریکایی چیزی از بدن کوچک و شکننده او باقی نگذاشتند؛ والدینش منتظر پسری هستند که هرگز برنخواهد گشت و تنها یک ژاکت آبی چروکیده و یک جفت کفش کتانی کرم رنگ در دست دارند. گواهی ویرانگر بر واقعیت یک جنگ تجاوزکارانه؛ واقعیتی که فقط کسانی که باید هزینه‌های آن را تحمل کنند، از آن آگاهند.

