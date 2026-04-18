سفارت ایران در ژاپن: فاجعه مدرسه میناب فراموش نمی‌شود

سفارت ایران در ژاپن با اشاره به شهادت ماکان نصیری از کودکان مدرسه میناب که پیکر او همچنان مفقود است، نوشت: گواهی ویرانگر بر واقعیت یک جنگ تجاوزکارانه؛ واقعیتی که فقط کسانی که باید هزینه‌های آن را تحمل کنند، از آن آگاهند.

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در ژاپن با انتشار پستی در شبکه ایکس، نوشت: در میان کودکانی که در مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب، جنوب ایران، قتل عام شدند، ماکان نصیری نیز حضور داشت. موشک‌های تاماهاک آمریکایی چیزی از بدن کوچک و شکننده او باقی نگذاشتند؛ والدینش منتظر پسری هستند که هرگز برنخواهد گشت و تنها یک ژاکت آبی چروکیده و یک جفت کفش کتانی کرم رنگ در دست دارند. گواهی ویرانگر بر واقعیت یک جنگ تجاوزکارانه؛ واقعیتی که فقط کسانی که باید هزینه‌های آن را تحمل کنند، از آن آگاهند.

