معاون بازرسی نیروی هوایی ارتش در گفتوگو با ایلنا:
ارتش ایران با توجه به راهبردها و تهدیدها مدام به روز میشود/ همیشه در ارتش دست به ماشه آمادهایم/ شاهد بلوغ همهجانبه در جنگ ۴۰ روزه بودیم
سرتیپ دوم خلبان محسن حیدریان معاونت بازرسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به فرارسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: انسجامی که در کشور در جنگ 40 روزه وجود دارد برای کشور ختم به پیروزی شده است و امروز شاهدیم که آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در مقابل قدرت مردم ایران به زانو درآمدند و به درخواست خودشان پشت میز مذاکره نشستند.
وی ادامه داد: امروز میبینیم که ما شرایط را برای مذاکره به آمریکا و رژیم صهیونیستی دیکته میکنیم و این پیروزی است. این پیروزی نتیجه انسجام ملی و مذهبی بود که در کشورمان اتفاق افتاد و نتیجه ارزش خون شهدایی بود که با خون خود این انسجام و قدرت را در کشور و در جامعه ما ایجاد کردند.
معاونت بازرسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بیست و نهم فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما در طول سالها با برنامههای مختلف راهبردی که ارتش جمهوری اسلامی ایران داشت همیشه سعی کردهایم آمادگی خودمان را بالا نگه داریم. با برنامههای مختلفی که در طول سالها داشتیم مخصوصاً از بعد از جنگ ۱۲ روزه، ارتش جمهوری اسلامی ایران وارد مرحلهای از آمادگی صددرصد شد.
امیرحیدریان تاکید کرد: ما همیشه در ارتش دست به ماشه آماده بودهایم و همین آمادگی در جنگ رمضان هم خودش را نشان داد و دیدید که با اولین حمله که از سوی دشمن صهیونیستی صورت گرفت، دست به ماشه بودن ارتش مشخص شد و در کنار سپاه و فراجا، ارتش هم وارد مرحله جدیدی از جنگ شد.
وی با اشاره به انسجام ملی در جنگ تحمیلی سوم ادامه داد: انسجامی که در بین مردم عزیزمان در کشور اتفاق افتاد، انگیزه را در سلحشوران ارتش بیشتر کرد و وقتی مردم را در میدان و در خیابانها میدیدیم، حضور این خانوادهها و مردمی که زیر بمب و موشک در تمام این شبها در میدان و در خیابان بودند، انگیزه را در بین ارتشیان هم بیشتر میکرد.
این عضو نیروی هوایی ارتش با اشاره به شهادت سپهبد امیر موسوی و امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده گفت: غیور مردان ارتش ما در طول مدت جنگ در همه نیروها چه در نیروی زمینی قهرمان، چه در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با ماموریتهای مختلف چه عزیزان ما در پدافند و چه نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران غیورمردانه ایستادند و با اهدای خون شهیدانی در طول این مدت، ریشه درخت انقلاب را آبیاری کردند. امیدواریم این آمادگی همچنان با حضور مردم ادامه داشته باشد و ایران قوی و قوی تر شود.
امیر حیدریان درباره توانمندیهای ارتش در جنگ تحمیلی سوم نسبت به جنگ تحمیلی اول و دوم گفت: توانمندیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول این ۴۷ سال با توجه به نوع تهدید ما تغییر کرده است. در ۸ سال دفاع مقدس به هر حال نوع تهدید ما از سمت رژیم بعث عراق و حامیانش بود و نوع حملاتی که صورت میگرفت متفاوت بود به طبع نوع جنگیدن ما هم در آن هشت سال تفاوت داشت. در جنگ ۱۲ روزه که با رژیم صهیونیستی درگیر بودیم هم نوع تهدیدات متفاوت بود.
وی تصریح کرد: در جنگ ۴۰ روزه در حقیقت شاهد یک بلوغ همهجانبه در جنگ بودیم و ما یک جنگ تمام عیار داشتیم، جنگهای روانی جنگهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جنگ نظامی که در حقیقت میتوان گفت جنگ تمام عیار بود. ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به راهبردی که دارد و در راستای توسعه مسائل نظامی و دفاعی با توجه به تهدیدها، مدام به روزرسانی میشود و امروز دیدیم که در جنگ ۴۰ روزه ارتش با تمام قوا توانست در مقابل همه تهدیدهای بالقوهای که به تهدیدات بالفعل تبدیل شده بود، ایستادگی کند و با توجه به تغییراتی که این تهدیدات کرده بود، ارتش جمهوری اسلامی هم از نظر تجهیزاتی هم از نظر منابع و نیروی انسانی و آموزشهایی که داده بود و هم از لحاظ روشهای نوین جنگ، تغییر کرده و کاملا به روز شده است.