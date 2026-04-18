حاجی دلیگانی در گفتوگو با ایلنا:
همسانسازی حقوق بازنشستگان باید تا پایان فروردین تعیین تکلیف شود/وزیر کار برای ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران هرچه زودتر ورود کند
یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران، بر لزوم اقدام فوری دولت در حوزه معیشت، اشتغال و امنیت شغلی تأکید کرد و در عین حال خواستار تعیین تکلیف مرحله پایانی همسانسازی حقوق بازنشستگان تا پایان فروردین شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره عدم ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال جدید از سوی دولت، گفت: موضوع معیشت و اشتغال کارگران بسیار مهم است و امیدوارم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر چه زودتر در این خصوص ورود داشته باشند.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایط فعلی کشور باید حواسمان به هزینههای زندگی، ادامه فعالیت و امنیت اشتغال کارگران باشد و مورد توجه قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: باید پرداختهایی که بنا شده پرداخت شود، برابر قانون باید اعمال شود؛ چراکه از یک سو بحث افزایش سهم بیمه و دریافتاش توسط تامین اجتماعی در حال انجام است اما از این سو هنوز برخی پرداختها ابلاغ و یا اجرا نشده است. انتظارمان از آقای میدری این است که هرچه زودتر ورود کند و ما نتیجه را عملا مشاهده کنیم.
حاجیدلیگانی درباره اجرایی شدن مراحل همسانسازی حقوق بازنشستگان، بیان کرد: در این زمینه قانون وجود دارد و بر اساس بُعد نظارتی که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دارد، انتظار این است قبل از پایان فرودین ماه اقدام مناسبی توسط دستگاههای مسئول صورت گیرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا باتوجه به شرایط جنگی اجرای آخرین مرحله همسانسازی در این مدت امکانپذیر است، گفت: به هرحال چون این امر هم یکی از اموراتی است که به زندگی مردم بازمیگردد، لازم است اجرایی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه باتوجه به تعدیل نیرو در برخی بنگاههای تولیدی این نگرانی برای افرادی که از کار بیکار شدهاند به وجود آمده که آیا در شرایط فعلی کشور منابع لازم برای پرداخت این حجم از بیمه بیکاری وجود دارد، گفت: آثاری جنگ در همه کشورها و حتی کشوری که به ما حمله کرده است نیز وجود دارد، همان طور که رهبری در پیامی فرمودند مردم به زندگی همدیگر توجه داشته باشند و به یکدیگر کمک کنند و دولت هم همه تلاش خود را به کار گیرد، باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام داد.
وی ادامه داد: الحمدالله باتوجه به انگیزه و همدلی که امروز در جامعه وجود دارد، به نظر میرسد دولت باید یک جلسه ویژه برای این موضوع برگزار کند؛ چراکه اگر با کارفرماها صحبت شود و نظرات آنها را هم جویا شوند و ببینند در این رابطه چه پیشنهاداتی دارند شاید بتوانند بخشی از مشکل را مرتفع کنند تا کارفرمایان هم بیشتر نیروهای خود را حفظ کنند.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مثلا میتوانند درخصوص بیمه تامین اجتماعی و دیگر مسائل به نوعی از طریق استمهال با واحدهای تولید راه بیایند که این هم برای کارگران و هم برای سازمان تامین اجتماعی و دولت بهتر است، تا این که بخواهند بیمه بیکاری بدهند؛ چراکه طبیعتا دولت هم باید هزینهای را در قبال خوابیدن تولید پرداخت کند اما اگر راهحلی برای ادامه فعالیت کارگران و کارفرمایان پیدا شود، هم از بیکاری کارگران جلوگیری شده است و هم چرخ تولید به فعالیت خودش ادامه داده است.