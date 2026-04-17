ارتش با چشمانی باز و دستانی به ماشه، آماده مقابله با هرگونه تجاوز دشمنان است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت ۲۹ فروردین، روز ارتش، پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ…» مائده۵۴

۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی‌های نیروی زمینی، روزی سرنوشت ساز در تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی و تجلی اندیشه ژرف بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) است؛ آن زمان که ایشان، با بصیرتی الهی، ارتش را از گزند توطئه انحلال و تضعیف مصون داشتند و این نهاد ریشه‌دار را در مسیر پاسداری از نظام جمهوری اسلامی، استقلال و تمامیت ارضی کشور تثبیت کردند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب، همواره جلوه‌ای از «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» بوده؛ مقتدرانه در مقابل دشمنان قسم خورده ایران اسلامی ایستاده و همزمان حضور فداکارانه و غیرتمندانه در عرصه‌های امدادرسانی و خدمت‌رسانی داشته است.

بی‌تردید، کارنامه پرافتخار و درخشان ارتش در دوران پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی، حضور در مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و جنگ‌های ۸ ساله، ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، مملو از شجاعت، وفاداری و بصیرت والای ارتشی است که اجازه نداد نا محرمان و بداندیشان به حریم عزت، امنیت و استقلال این سرزمین مقدس تعدی کنند.

امروز نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر تدابیر امامین انقلاب و با پیروی از فرامین حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا و با تکیه بر توانمندی‌های بومی، دانش روز و روحیه جهادی، با حفظ هوشیاری و آمادگی‌های رزمی، خود را مدافع جان برکف امنیت و آرامش ملت ایران دانسته و بر شعار «ارتش فدای ملت»، «ملت پناه ارتش» وفادار است.

در این طریق نورانی که مزین و متبرک به خون پاک فرمانده عظیم الشان و قائد بزرگ امت اسلامی و صدهاهزار شهید انقلاب اسلامی است با عزمی راسخ، چشمانی بیدار، اراده‌ای آهنین و دستانی بر ماشه، آماده مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز دشمنان بوده و تا آخرین نفس بر میثاق خود پایبندیم.

اینجانب، ضمن گرامیداشت این روز فرخنده و عزت آفرین، با ادای احترام به روح بلند شهیدان گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های خالصانه آحاد همرزمان خود؛ فرماندهان، افسران، درجه داران، سربازان و تمامی کارکنان متعهد و خانواده صبور و بصیر جنود خدا در ارتش مقتدر، تقدیر و تشکر کرده و به ملت شریف ایران، اطمینان می‌دهم که ارتش جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته، استوارو مقتدر، در تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و خدمت به ملت عزیز ایران، گام برداشته و تا کسب پیروزی نهایی، غیرتمندانه ایستادگی و مقاومت خواهد کرد. و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی

