قالیباف با بیان اینکه جمهوری اسلامی به دنبال صلح فراگیر برای ایران و تمام منطقه است، تاکید کرد: امیدوارم کسانی که جنگ را شروع کردند و امروز بشدت به دنبال توقف آن هستند، رفتارهای بی اعتمادساز گذشته را بطور واقعی در کردار و عمل خود پایان دهند.

رئیس مجلس با قدردانی از تلاش های مقامات پاکستان از جمله ژنرال عاصم منیر برای برقراری آتش بس و برگزاری گفتگو بین ایران و آمریکا، افزود: جمهوری اسلامی ایران برای برقراری صلح و امنیت کامل در منطقه مصمم است اما طرف مقابل همیشه با بدعهدی، مانع به نتیجه رسیدن اقدامات می شود.

قالیباف به موضوع برقراری آتش بس فراگیر در همه مناطق درگیری بعنوان یکی از بندهای توافق اولیه آتش بس ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان اشاره کرد و با یادآوری لزوم نظارت کشور میانجی بر تحقق این مسئله، اظهار داشت: امروز در گفتگو با رئیس مجلس لبنان هم تاکید کردم که لبنان جزء لاینفک آتش بس همه جانبه است و نقش مهمی در حرکت رو به جلو برای صلح پایدار در منطقه دارد.

عاصم منیر هم با ابزار خوشحالی از سفر به تهران و تسلیت شهادت رهبر فقید انقلاب و شهروندان ایرانی، افزود: شهادت ایشان مایه سوگواری بسیاری از پاکستانی ها و زمینه تجمعات و اعتراضات در شهرهای مختلف پاکستان شد.

فرمانده ارتش پاکستان به اقدامات کشورش از ابتدای جنگ اشاره کرده و گفت: از همان روز نخست دستور دادم که اصلا نباید شاهد هیچ اتفاق امنیتی در مرزهای ایران و پاکستان باشیم.

وی تاکید کرد: من اهمیت آتش بس در لبنان را درک و آنرا پیگیری می کنم.

عاصم منیر در پایان با بیان اینکه ما تلاش ها و رایزنی های خود را بطور جدی دنبال می کنیم، اظهارداشت: امیدوارم بزودی مجددا شما را در اسلام آباد زیارت کنم.