بقایی:

تحریم‌های آمریکا علیه ایران، چیزی جز جنایت علیه بشریت نیست

سخنگوی وزارت خارجه نوشت: تحریم‌های آمریکا علیه ایران، چیزی جز تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت نیست.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تهدید وزیر خزانه‌داری آمریکا به تشدید تحریم‌ها علیه ایران، در شبکه ایکس نوشت:

«بسیار رقت‌آور است که سیاست‌هایی که تنها فلسفه و کارکرد آنها وارد آوردن عامدانه درد و رنج بر انسان‌ها است، با افتخار ترویج و سفیدشویی می‌شوند.

این رفتار موید ذهنیت عمیقا ضد انسانی پشت آن است.

این سیاست‌ها «تروریسم اقتصادی» و «باج‌گیری دولتی» است که ماهیتا جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب می‌شوند».

