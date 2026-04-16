مراسم هفتمین روز شهادت سرلشکر خادمی برگزار شد
مراسم گرامیداشت هفتمین روز شهادت سرلشکر مجید خادمی فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در مراسم گرامیداشت هفتمین روز شهادت سرلشکر مجید خادمی در مسجد پیامبر اعظم برگزار شد.
در این مراسم سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری، محمود علوی وزیر پیشین اطلاعات و دستیار رئیسجمهوری، سردار حسنزاده فرمانده سپاه تهران، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رفیقدوست، حسین علایی، هادی ساعی رئیس پیشین فدراسیون تکواندو نیز حضور داشتند.