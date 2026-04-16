سردار کارگر:
ایران پیروز قطعی جنگ تحمیلی سوم است
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، شهادت دانشآموزان مینابی را سند جنایت جنگی دشمن آمریکایی و صهیونیستی دانست و با تاکید بر ضرورت ثبت این جنایات در کتب درسی گفت: بهطور قطعی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر این مردم، پیروز جنگ تحمیلی سوم است.
به گزارش ایلنا، سردار «بهمن کارگر» در یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور که با حضور مسولین کمیتهها و اعضای شورا برگزار شد، ضمن تبریک سال جدید و تسلیت شهادت امام خامنهای، جمعی از مردم و فرماندهان، اظهار داشت: مقاومت مردم ایران در جریان جنگ رمضان یک اتفاق بینظیر و همانند ایام پیروزی انقلاب اسلامی شکوهمند است.
رئیس شورای سیاستگذاری راهیان نور به تحلیل تحولات اخیر پرداخت و درباره «جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم» و شباهت آنها با دوران دفاع مقدس افزود: اگرچه این جنگها از نظر شکل و شرایط متفاوتاند و با دفاع مقدس تفاوتهایی دارند، اما آنچه در همه آنها مشترک است، حضور بینظیر مردم در صحنه است. مردمی که به تعبیر امام خمینی (ره)، از مردم صدر اسلام نیز برتر هستند و نمونهای مشابه آنها در تاریخ وجود ندارد.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: هیچیک از برنامههای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و همچنین مجموعه راهیان نور نباید تعطیل شود، چرا که این همان هدف دشمن است. به همین دلیل باید با قدرت، مسیر فرهنگی و تبیینی ادامه داشته باشد و زندگی در تمام سطوح جریان داشته باشد.
سردار کارگر افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و موفقیتهای دفاع مقدس، مرهون ایمان و حضور مردم است زیرا در تمامی حوادث سالهای اخیر، از فتنهها گرفته تا دفاع از حرم و جنگهای اخیر، این مردم بودند که نقش اصلی را ایفا کردند لذا باید قدردان این سرمایه عظیم بود.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدا و اجتماعات اخیر گفت: مردم تنها با هدف عزت کشور و پیروزی نظام در صحنه حضور دارند و این حضور، نشانهای از عمق باورهای دینی و انقلابی آنان است.
وی راهیان نور را بستری مهم برای تداوم ارتباط نسلها با فرهنگ ایثار و شهادت دانست و تأکید کرد: در این مقطع حساس، اعزام کاروانهای راهیان نور بهویژه برای دانشآموزان و دانشجویان باید با جدیت دنبال شود چرا که یک امر مهم در استمرار این فرهنگ است.
سردار کارگر همچنین با اشاره به حادثه «مدرسه میناب» تصریح کرد: این واقعه، سندی روشن از جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران است و باید بهعنوان یک یادمان مهم در مسیر راهیان نور ثبت و معرفی شود که ما اقدامات مورد نیاز آن را با جدیت دنبال میکنیم و معتقدیم باید برنامههایی برای آن تدوین شود.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر ضرورت ثبت موضوع «میناب» در متون درسی کشور خاطرنشان کرد: باید این حادثه و سایر جنایات دشمنان بهدرستی برای نسلهای آینده تبیین شود. دشمن جنایتکار هدفمند دانشآموزان ما را در مدرسه میناب هدف قرار داد تا مردم را بترساند، اما خداوند متعال دلهای مردم ایران را در دست گرفت.
وی ادامه داد: لازم است درباره اینگونه حوادث، تولیدات فرهنگی و هنری از جمله فیلم، مستند، کتاب و رمان تهیه شود تا بتوان از آنها در مسیر تبیین و روایتگری استفاده کرد. همچنین تعرض دشمن به دانشگاه شریف، امیرکبیر و علم و صنعت نیز موضوعی است که سابقه نداشته است و باید بهرهبرداری مورد نیاز آن صورت گیرد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت به جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ناوچه دنا پرداخت و عنوان کرد: شهادت مظلومانه ۱۰۴ نفر از فرزندان این سرزمین در ناوچه دنا که از ماموریت غیرنظامی برمیگشتند یک سند دیگر از جنایت دشمن است که اقدمات مورد نیاز برای ثبت این جنایتجنگی و ماندگاری نام این شهدا را انجام خواهیم داد.
سردار کارگر با اشاره به نقش رسانه ملی در روایتگری این حوادث افزود: خوشبختانه علیرغم تهدیداتی که برای صداوسیما وجود داشت، رسانه ملی در میدان روایت خوش درخشید و عملکرد موفقی داشته و در شرایطی که فضای مجازی مملو از اخبار مختلف است، مردم اخبار معتبر را از رسانه ملی دریافت کردند.
وی همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در مساجد و اجتماعات اخیر گفت: دشمن طی سالهای گذشته تلاش داشت مساجد را از کارکرد اصلی خود دور کند، اما امروز شاهد احیای نقش مساجد و حضور پرشور مردم، بهویژه زنان مؤمن، در این فضاها هستیم که باید این ظرفیت تقویت و حفظ شود.