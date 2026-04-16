با حضور فرمانده کل ارتش و وزیر راه و شهرسازی؛

آیین استقبال از 32 قهرمان ناوشکن دنا برگزار شد

آیین استقبال از 32 قهرمان ناوشکن دنا برگزار شد
آیین استقبال از قهرمانان ناوشکن دنا، پیش از ظهر امروز، با حضور امیر سرلشکر حاتمی و خانم فرزانه صادق مالواجِرد، در تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم استقبال از 32 قهرمان ناوشکن همیشه جاوید دنا، صبح امروز با حضور  امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، خانم فرزانه صادق مالواجِرد، وزیر راه، مسکن و شهرسازی، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و دیگر فرماندهان و مسئولان، پیش از ظهر امروز در تهران برگزار شد.

وزیر راه مسکن و شهرسازی در این مراسم طی سخنانی، خطاب به این قهرمانان، گفت: بسیار داغداریم، من که ۴۰ سال داغ پدر بر سینه دارم و این داغ هنوز هم تازه است، متوجه هستم که عزیزان شما چه کشیده‌اند.

وی افزود: همه شما ریشه‌های این خاک هستید، شما سال‌ها قبل راه دفاع از ایران را انتخاب کردید، امروز دریا میدان سرافرازی ایران شد؛ اما امروز سرافرازیم و این سرافرازی به خاطر حضور شماست.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رهبری شهید، وجودشان  برکت و خونشان پر برکت تر است، دامه داد: به عنوان یک ایرانی به خود می‌بالم که جنایت و خوابی که دشمنان برای ایران دیده بودند آن‌گونه رقم نخورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را در وزارت راه انجام دادیم تا اول پیکر شهدا و سپس شما عزیزان را به وطن برگردانیم. یقینا دعای خیر یک ایران و مادران این سرزمین پشت سر شماست.

 

