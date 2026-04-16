به گزارش ایلنا، محمد شاه‌محمدی در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: پس از طرح پرسش‌هایی درباره جایگاه حقوقی مردم و کشورها در حوزه حقوق بین‌الملل، گروهی از حقوقدانان و متخصصان این حوزه بررسی‌هایی انجام داده‌اند که نشان می‌دهد اسناد معتبر بین‌المللی به‌صورت روشن و الزام‌آور از حقوق کشورها و غیرنظامیان پشتیبانی می‌کند.

وی با اشاره به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد گفت: این اصل به‌صراحت هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را ممنوع می‌داند و نمونه‌هایی مانند حمله نظامی، محاصره دریایی یا اقداماتی که آثار مشابه با اعمال زور دارند، در چارچوب این ممنوعیت قابل بررسی هستند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: افزون بر منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی نیز حمله عمدی به غیرنظامیان و همچنین آسیب‌زدن به اماکن مسکونی، آموزشی، فرهنگی و تاریخی را ممنوع دانسته و آن را در برخی موارد در شمار مصادیق جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت برشمرده‌اند.

شاه‌محمدی گفت: برخی اظهارنظرهای رییس جمهور آمریکا، به‌ویژه زمانی که درباره تهدید علیه یک ملت یا ساختارهای مدنی باشد، می‌تواند در فرآیندهای حقوقی آینده به‌عنوان قرینه یا سند مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد. خیلی صریح می گوید هدف ما محو تمدن ایران است ؛ این موضوع از مصادیق جنایت جنگی است.

وی گفت: قوانین متعدد بین المللی وجود دارد که توسط دشمن امریکایی صهیونی نقض شده است. مجموعه قوانین و اسناد بین‌المللی چارچوب روشنی را برای حمایت از حقوق ملت‌ها فراهم کرده است و نهادهای حقوقی می‌توانند بر اساس همین چارچوب برای پیگیری حقوقی اقدام کنند.

