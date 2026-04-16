به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در گفت‌و‌گو با ریانووستی ضمن تاکید بر لزوم پاسخگو کردن آمریکا و اسرائیل به خاطر ترور مقامات ایران افزود: فکر می‌کنم نه فقط ایران، بلکه تمام جامعهٔ بین‌المللی خواستار پاسخگویی (آمریکا و اسرائیل) است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ادامه داد: آنچه آمریکا و اسرائیل انجام داده‌اند، جنایتی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. این اقدام جنایت جنگی و جنایتی علیه بشریت بوده است.

