خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مطهری:

تبادل پیام‌های دیپلماتیک با عربستان به اقدامات عملی تبدیل شود

کد خبر : 1774155
لینک کوتاه کپی شد.

در پی اظهارنظر وزیر امور خارجه بر تداوم روابط و حفظ برادری با عربستان، علی مطهری ضمن مثبت دانستن این رویکرد، خواستار تبدیل پیام‌های دیپلماتیک به اقدامات عملی شده و هشدار داد که نباید اجازه داد تنش‌ها در مسیر مطلوب رژیم صهیونیستی هدایت شود.

به گزارش ایلنا، اخیراً عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، با اشاره به روابط ایران و عربستان بر تداوم ارتباط، حفظ برادری میان دو کشور، احترام متقابل به استقلال و همچنین بی‌اعتمادی به دشمنان خارجی تاکید کرد.

در همین راستا، علی مطهری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی ضمن اشاره به اهمیت این پیام‌ها، اظهار کرد: این قبیل مواضع در سطح رسانه‌ای بسیار خوب و قابل توجه است، اما کافی نیست و باید به مرحله عمل برسد.

وی افزود: ضروری است نشست‌ها و گفت‌وگوهای جدی میان دو طرف برگزار شود تا این رویکردها به نتایج ملموس منتهی شود. این‌گونه اقدامات نه‌تنها نشانه ضعف نیست، بلکه بیانگر تدبیر و عقلانیت در سیاست خارجی است.

مطهری با رد برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه دعوت به گفت‌وگو می‌تواند به‌عنوان عقب‌نشینی تلقی شود، تصریح کرد: اگر ما از طرف مقابل بخواهیم که به سمت تعامل بیاید، این به هیچ‌وجه نشانه ضعف نیست؛ بلکه اقدامی هوشمندانه برای مدیریت شرایط و پیشبرد منافع ملی است.

این نماینده پیشین مردم تهران در مجلس همچنین با هشدار نسبت به سناریوهای احتمالی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گفت: نباید اجازه داد رژیم صهیونیستی با تحریک کشورهای خلیج فارس، آن‌ها را در تقابل با ایران قرار دهد و سپس این تقابل را به‌عنوان جنگ ایران و اعراب معرفی کند.

وی تاکید کرد: هدف چنین سناریویی، انحراف افکار عمومی و ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر در منطقه است؛ بنابراین ضروری است با هوشیاری و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای، از افتادن در این مسیر جلوگیری کنیم.

مطهری در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با تدبیر و گفت‌وگو، روابط خود با کشورهای منطقه از جمله عربستان را به‌گونه‌ای مدیریت کند که زمینه سوءاستفاده دشمنان فراهم نشود و ثبات و همکاری در منطقه تقویت شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار