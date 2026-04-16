به گزارش ایلنا، اخیراً عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، با اشاره به روابط ایران و عربستان بر تداوم ارتباط، حفظ برادری میان دو کشور، احترام متقابل به استقلال و همچنین بی‌اعتمادی به دشمنان خارجی تاکید کرد.

در همین راستا، علی مطهری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی ضمن اشاره به اهمیت این پیام‌ها، اظهار کرد: این قبیل مواضع در سطح رسانه‌ای بسیار خوب و قابل توجه است، اما کافی نیست و باید به مرحله عمل برسد.

وی افزود: ضروری است نشست‌ها و گفت‌وگوهای جدی میان دو طرف برگزار شود تا این رویکردها به نتایج ملموس منتهی شود. این‌گونه اقدامات نه‌تنها نشانه ضعف نیست، بلکه بیانگر تدبیر و عقلانیت در سیاست خارجی است.

مطهری با رد برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه دعوت به گفت‌وگو می‌تواند به‌عنوان عقب‌نشینی تلقی شود، تصریح کرد: اگر ما از طرف مقابل بخواهیم که به سمت تعامل بیاید، این به هیچ‌وجه نشانه ضعف نیست؛ بلکه اقدامی هوشمندانه برای مدیریت شرایط و پیشبرد منافع ملی است.

این نماینده پیشین مردم تهران در مجلس همچنین با هشدار نسبت به سناریوهای احتمالی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گفت: نباید اجازه داد رژیم صهیونیستی با تحریک کشورهای خلیج فارس، آن‌ها را در تقابل با ایران قرار دهد و سپس این تقابل را به‌عنوان جنگ ایران و اعراب معرفی کند.

وی تاکید کرد: هدف چنین سناریویی، انحراف افکار عمومی و ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر در منطقه است؛ بنابراین ضروری است با هوشیاری و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای، از افتادن در این مسیر جلوگیری کنیم.

مطهری در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با تدبیر و گفت‌وگو، روابط خود با کشورهای منطقه از جمله عربستان را به‌گونه‌ای مدیریت کند که زمینه سوءاستفاده دشمنان فراهم نشود و ثبات و همکاری در منطقه تقویت شود.

