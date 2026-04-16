به گزارش ایلنا، روح اله عباسپور در تشریح اقدامات نظارتی اخیر خود در حوزه انتخابیه اش، گفت: ما وقتی که شرایط فعالیت حضوری در مجلس شورای اسلامی فراهم نبود به توصیه ریاست محترم و هیات رئیسه مجلس در کنار مردم و در تعامل با نهادهای نظامی و انتظامی در میادین و خیابان‌های شهرها و روستاها حضور پیدا کردیم.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ما همچنین در ارتباطی که با واحدهای تولیدی، صنعتی و خیرین داشتیم در جهت تامین مالی اگرچه اندک هم بوده پیگیری می‌کردیم تا علاوه بر تامین منابع دولتی در جهت تقویت نیروهای نظامی و انتظامی و تسهیل روند فعالیت آنها برای برقراری امنیت در محله‌ها و شهرستان‌ها استفاده شود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که انجام دادیم جهاد تبیین جهت شفاف سازی پیرامون موضوعاتی همچون آتش بس، مذاکره، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تحولات منطقه و کشور در راستای تحقق بیانات رهبر شهیدمان بود که در جهت روشنگری و بصیرت بخشی مورد تاکید قرار دادند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که پیگیری کردیم رصد و اطلاع رسانی در رابطه با نحوه ارائه خدمات دولتی در حوزه تامین سوخت و مواد غذایی بود که حاکی از وضعیت مطلوب هم از نظر سوخت رسانی و هم امنیت غذایی در سراسر کشور بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده و پیگیری جدی برای تسریع روند برآورد و جبران خسارات آنها از دیگر اقداماتی بود که در این منطقه انجام دادیم.

