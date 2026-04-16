به گزارش ایلنا، رضا نصری در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

بقای جمعی جامعهٔ بین‌المللی اکنون به یک اولویت غیرقابل مذاکره گره خورده است: وادار کردن اسرائیل به برچیدن زرادخانه هسته‌ای اعلام‌نشده‌اش و قرار دادن آن تحت بازرسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA).

این تنها پاسخ منطقی به رژیمی است که طی دهه‌ها در عمل و به‌صورت زنده و علنی ثابت کرده نمی‌توان به آن در مورد سلاح‌های کشتار جمعی اعتماد کرد.

به سابقه نگاه کنید. اسرائیل در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم شده است. این رژیم اقدامات تهاجمی بی‌وقفه‌ای علیه همسایگان خود انجام داده، بارها آتش‌بس‌ها را نقض کرده، مقامات را در خاک کشورهای دیگر ترور کرده و زیرساخت‌های غیرنظامی را بدون هیچ مجازاتی بمباران کرده است. نیروهای آن به‌طور مستند و معتبر به ارتکاب جنایات جنگی در مقیاسی صنعتی متهم شده‌اند—با هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، مدارس، خبرنگاران و کاروان‌های امدادی در حالی که رهبران سیاسی آن آشکارا از مجازات جمعی دفاع می‌کنند.

اسرائیل حقوق بین‌الملل را نه یک الزام، بلکه توصیه‌ای برای کشورهای ضعیف‌تر می‌داند. قطعنامه‌های سازمان ملل، کنوانسیون‌های ژنو، دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری و احکام بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی همگی با تمسخر و بی‌اعتنایی نادیده گرفته می‌شوند.

این همان رژیمی است که یک نظام آپارتاید بر میلیون‌ها فلسطینی اعمال می‌کند—جاده‌های جداگانه، قوانین جداگانه، حقوق جداگانه—و از سوی سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و حتی سازمان‌های حقوق بشری اسرائیلی محکوم شده است. بی‌اعتنایی نظام‌مند به کرامت انسانی، سیاست رسمی دولتی است.

با این حال، غرب همچنان به استثناگرایی شرم‌آور خود ادامه می‌دهد. در حالی که سایر کشورها به‌خاطر اختلافات قابل حل با تحریم‌ها، نظارت‌ها، اولتیماتوم‌ها و حملات نظامی مواجه می‌شوند، به اسرائیل میلیاردها دلار سلاح، پوشش دیپلماتیک و حق مضحک تهدید به نابودی هسته‌ای داده می‌شود، در حالی که حتی وجود این سلاح‌ها را انکار می‌کند. این ریاکاری دیگر قابل دوام نیست.

رژیمی با چنین کارنامه فاجعه‌باری—آپارتاید، جنایات جنگی، نسل‌کشی، پرونده‌های دیوان کیفری بین‌المللی و الگوی یک قرن تهاجم توسعه‌طلبانه هرگونه ادعای اخلاقی یا راهبردی برای داشتن سلاح‌های کشتار جمعی را از دست داده است. هیچ استثنایی وجود ندارد. دیگر هیچ «ابهام راهبردی» پذیرفتنی نیست. دیگر نمی‌توان چشم را بر روی یک قدرت هسته‌ای یاغی بست که به جهان درباره «تهدیدهای وجودی» درس می‌دهد، در حالی که خود آن‌ها را از طریق خشونت خود ساخته است.

جامعهٔ بین‌المللی باید برنامه هسته‌ای اسرائیل را همان‌گونه که هست ببیند: یک خطر روشن و حاضر. تحریم‌ها تا خلع سلاح کامل. تعلیق فوری از مجامع بین‌المللی. تشکیل ائتلافی جهانی برای اجرای پایبندی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بدون استانداردهای دوگانه معمول. هر چیز کمتر از این، همدستی در بزرگ‌ترین تهدید امنیتی امروز جهان است.

زمان زبان دیپلماتیک مؤدبانه به پایان رسیده است. سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل مانند یک اسلحهٔ آماده شلیک در دست جنایتکاران جنگی تحت تعقیب و آتش‌افروزان سریالی است. جهان دیگر توان ادامهٔ این خودفریبی را ندارد.

