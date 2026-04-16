معاون اجرایی ارتش:
میزان تولید پهپادهای ما ده برابر شده است
معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رشد چشمگیر توان پهپادی کشور گفت: میزان تولید پهپادهای ما در بازه هفت ماهه بعد از جنگ دوم، ده برابر کل دوران قبل از آن بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه ۲۹ فروردین، روز ارتش، با تشریح دستاوردها و درسآموختههای نیروهای مسلح از جنگهای اخیر با اشاره به شعار ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: واژه ارتش فدای ملت فلسفه وجودی ارتش را تداعی میکند. ارتش بایستی در خط مقدم تهدید باشد، از هر جنسی که بخواهد باشد و باید ملت را محافظت کند. ما باید اخلاص بگذاریم برای محافظت از این مردم و صیانت از این مرز و بوم.
معاون اجرایی ارتش با اشاره به تجارب ارزشمند نیروهای مسلح تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از یک تجربه بسیار سنگین و ارزشمند در جنگ ۱۲ روزه، از درسآموختههای آن جنگ در بازه زمانی ۷-۸ ماهه بعد از جنگ دوم استفاده کرد. تاکتیکها و روشهای متعددی به کار گرفته شد و خود را برای احتمال جنگ سوم آماده کرد.
وی افزود: سرعت پاسخگویی به تهدید و ایستادگی در مقابل تهدید و ناکام کردن دشمن در دستیابی به اهدافش، نتیجه درسآموختههای جنگ ۱۲ روزه است.
امیر شیخ با اشاره به دستاوردهای راهبردی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: امروز ملاحظه میفرمایید که معادلات قدرت را جابجا کردیم. در حوزههای مختلف نظامی حرف برای گفتن داریم و معادلات جهانی را در حوزههای مختلف راهبردی توانستیم به هم بزنیم.
وی ادامه داد: استفاده از خلاقیت و درسآموختههای جنگ فناورانهای که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد، همراه با پای کار آوردن توانمندیها و داشتههای ذاتی نظام، امروز بخشی از آن را به نام حضور مردم در خیابانها ملاحظه میفرمایید که چگونه پشت سر نیروهای مسلح هستند و مفهوم «دفاع مردمپایه» را شکل دادند.
معاون اجرایی ارتش با اشاره به رشد چشمگیر تولیدات دفاعی گفت: میزان تولید پهپادهای انتظامی ما در این بازه هفت ماهه بعد از جنگ دوم، ده برابر کل دوران قبل از آن بوده است. امروز ملاحظه میفرمایید که معادله میدان را دارد به هم میزند. استفاده از فناوریها و بازی با داشتههای تسلیحات و تجهیزات، نتیجه استفاده از درسآموختههاست.
امیر سرتیپ شیخ با بیان یک قاعده نظامی تصریح کرد: یک قاعده نظامی میگوید ارتشها ۹۹ درصد پیشبینی میکنند و برای یک درصد احتمال وقوع حادثه آماده میشوند. فلسفه وجودی ارتش برای همان یک درصد است که بتواند به حادثه پاسخ بدهد.
وی با اشاره به عظمت ایستادگی ایران در برابر دشمن افزود: ایران به عنوان یک کشور، در مقابل چه قدرتی با چه فناوری و چه پشتوانه حمایتی توانسته جنگ را دوام بیاورد و مانایی خود را در صحنه تهدید و نبرد حفظ کند و امروز به پیروزی دست پیدا کند؟ این نتیجه برنامهریزی و از همه مهمتر، نتیجه شناخت ظرفیت واقعی مردم و عقبه مردمی نیروهای مسلح است.
معاون اجرایی ارتش خاطرنشان کرد: امروز میتوانیم ادعا کنیم که شاید ادبیات جدیدی را در حوزه دفاع و امنیت ایجاد کردهایم. «ترین»ها و «اولین»های این جنگ خیلی زیاد بود و در اخبار هم میدیدیم.
معاون اجرایی ارتش با اشاره به تحول چشمگیر توان دفاعی ایران در مقایسه با دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در میدان خیلی مشخص است. نسلهای قبلی که خاطرشان به زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق میرسد، یادشان باشد که ما زمین تا آسمان در قدرت دفاعی و نظامی تفاوت کردیم.
وی با اشاره به رویکرد خوداتکایی در جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران به خاطر آن درونگرایی و اتکا به خودی که داشته، در تمام عرصهها با توجه به توانمندی تولید کردیم. این توانمندی توسط بچههای خودمان و فرزندان خودمان در همین سرزمین بوده است. این نکته بسیار حائز اهمیت است.
امیر شیخ افزود: هیچ کشوری در دنیا نمیتوانید پیدا کنید که تجهیزات دفاعیش صفر تا صد مال خودش باشد. حتی آنهایی که الان در نسل پنج و شش هواپیماها و تجهیزات کار میکنند، از مجموعه کشورهای مختلف استفاده میکنند. شرایط ما به گونهای بود که نتوانستیم استفاده کنیم -به هر علتی تحریمها، شرایط جانبی، مشارکتها- اما همین شرایط ایجاد شده در طول زمان بعد از جنگ اول دفاع مقدس تا به امروز، نتیجه کار خودش را در میدان عملیات و در صحنه واقعی عمل دارد نشان میدهد.
معاون اجرایی ارتش خاطرنشان کرد: داشتههای یک ملت وقتی با همدیگر زنجیر بشود و به یک کل مؤثر تبدیل بشود، میتواند در مقابل فناوریهای پیشرفته و خط آخر فناوریهای دشمن مقاومت کند و امروز بتواند پایاپا شود.
امیر شیخ با بیان یک قاعده مهم در روابط قدرت گفت: قاعده قدرت این است که وقتی دو کشور به توازن قوا برسند، پای مذاکره میآیند. اگر یک کشور بالاتر باشد، قدر مسلم نمیپذیرد چون باید تحمیل کند و از موفقیتش استفاده کند.
ما جایی که به پایاپایی قدرت میرسد، آنجا پای میز مذاکره میآیند و میگویند حالا بشینیم صحبت بکنیم.
وی تاکید کرد: همین قدر که ما توانستیم دشمن را به پای میز مذاکره بکشانیم تا بیاید بنشیند روی خواستهها و مطالبات صحبت کند، این یعنی پیروزی.
معاون اجرایی ارتش با اشاره به جایگاه علمی دستاوردهای دفاعی ایران تصریح کرد: آنچه را که در طول مدت جنگ اول دفاع مقدس تا به امروز داشتیم، این مجموعه باید یک روز تدوین بشود و به عنوان منظومه دفاعی جمهوری اسلامی ایران، انشاءالله قطعاً در دنیا تدریس خواهد شد. شک نکنید.
وی افزود: دفاع مقدس ما، بسیاری از عملیاتهایش که بر اساس قواعد جاری شکل نگرفته، امروز در دنیا دارد تدریس میشود و موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران در این پیروزی، قطعاً در تمام دنیا تدریس خواهد شد.
امیر سرتیپ شیخ با اشاره به بازتاب موفقیتهای ایران در محافل بینالمللی گفت: همین الان در صحبتهای سیاسی و سطوح راهبردی کشورهای مختلف در سطح دولتها و وزرا دارید میشنوید. اینها پارسایی است که دارد نشان میدهد نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح راهبردی چگونه توانسته بازی کند و میدانداری کند و بتواند معادلات صحنه نبرد را عوض کند.
معاون اجرایی ارتش با بیان تحول در ماهیت جنگها خاطرنشان کرد: امروز جنگ فقط تکبعدی در حوزه نظامی نیست. موفقیت در حوزه عملیاتی، زدن چهار هدف نیست. هدف، تحصیل کردن آن ادعای اعلامی است که بتواند بگوید به هدف رسیدیم یا نرسیدیم. تمام ارتشها اینگونه تعریف میشوند که بر اساس اهداف اعلامی و میزان تحصیل اهداف اعلامیه، موفقیت را حساب میکنند.
وی تاکید کرد: دشمن وقتی در کفه ترازو میگذارد آنچه را که در اول جنگ ادعا کرد و امروز آنچه را که پای میز مذاکره دارد بحث میکند، بر همگان مشخص است که این پایاپای قدرت و همپایی شکل گرفته است. من به عنوان یک سرباز عرض میکنم -چون ادبیات ما سربازی است و دفاعی صحبت میکنیم- اگر امروز دشمن به پای میز مذاکره آمده است، یعنی توان نظامی جمهوری اسلامی ایران و مجموعا توان ملی جمهوری اسلامی ایران توانسته دشمن را به این فکر برساند که با این کشور باید با زبان دیگری صحبت کرد.
امیر شیخ با اشاره به ضرورت نگاه راهبردی به صحنه نبرد گفت: در حوزه نظامی وقتی صحبت از جغرافیا، صحنه نبرد و عملیات میکنیم، میگوییم باید برویم بالا و از بالا به صحنه نگاه کنیم. این نگاه، آرایشی را نشان میدهد که امروز در تمام مرزهای جغرافیای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مستقر هستند. شاید کسی الان فعالیت نیروی زمینی را در شرق و غرب نبینید که چه مدت است و با چه فرایندی دارند از مرزها و حدود کشور پاسداری میکنند.
وی افزود: در حوزه دریا نیز به همین صورت است. اگر از این جغرافیای بالا نگاه کنیم، آرایش نیرو را کاملاً میبینیم. دشمن هم آرایش مشخصی دارد به سبب اینکه نمیتواند به جغرافیای سرزمینی ما و مرز ما نزدیک شود و با توجه به فناوریشان، دوربرد کار میکند.
معاون اجرایی ارتش با اشاره به موفقیتهای دفاعی ایران تصریح کرد: تا به امروز یک تعرض مرزی ندیدید، در صورتی که تمام برنامهریزیها برای تعرض زمینی بود. در حوزه دریا نیز به همین صورت ندیدید که دشمن بتواند به آبهای سرزمینی ما نزدیک شود. علت چیست؟ علت آن استقرار یکپارچه نیروهای مسلح در شبکه و در گستره نظام جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است.
امیر شیخ با تاکید بر جامعیت مفهوم دفاع خاطرنشان کرد: تفسیر لایههای مختلف دفاعی مهم است. دفاع یک مقوله نیست، دفاع موشک نیست، دفاع هواپیما نیست، دفاع پهپاد نیست. دفاع مجموعه مرکبی از تمام اجزای داشتههای یک ملت است. سیاست بازی میکند، جغرافیا بازی میکند، فناوری بازی میکند، نظامی بازی میکند.
وی با اشاره به نقش پدافند در برابر آفند گفت: چیزی که بیشتر خودش را نشان میدهد، حوزه آفندی ماست که اثر میگذارد. اما حوزه پدافندی همیشه در سایه بوده است. همیشه ارتش جمهوری اسلامی نقش پدافند را به عهده دارد؛ یعنی ضربهگیر.
معاون اجرایی ارتش با اشاره به تحول در حوزه پهپادها تصریح کرد: در حوزه پهپاد، واقعاً انقلابی رخ داد و در این صحنه پهپاد به عنوان یک ابزار بسیار مهم برای برهم زدن معادلات دفاعی دشمن نقش بازی کرد تا موشکهای ما بتوانند به درستی و به دقت به هدف اصابت کنند. این ترکیب است.
وی افزود: در خلاقیت نظامی میگوییم خلاقیت هنر ترکیب اجزای متعدد، متکثر و بعضاً متفاوتی است که با یک ترکیب درست به یک کل مؤثر تبدیل میشود و قدرتآفرین است.
امیر شیخ با اشاره به جمله معروف سرلشکر شهید موسوی در جنگ ۱۲ روزه گفت: شهید موسوی خطاب به ملت ایران گفت «مردم من عاشقانه شما را دوست دارم». این جمله در تاریخ جاودانه شد.
وی با اشاره به عکسی که از خود با شهید موسوی در کنار رهبر شهید داشت، گفت: بنده ۳۷ سال با ایشان در ردههای مختلف فرماندهی همگام بودم. بعد از ۳۷ سال، برادری محسوب میشود. این عکس یک نکته نهفته دارد. عمق اعتماد مقام معظم رهبری و عمق ولایتپذیری امیر موسوی را در این تصویر میتوان دید.
معاون اجرایی ارتش با اشاره به منش و سیره شهید موسوی تصریح کرد: امیر موسوی فرماندهی بود که خودش اصطلاحی را برای خودش استفاده کرد: «من سرباز ایرانی». امروز بر روی سنگ مزار ایشان، واژه «سرباز ایرانی» را حک کردهایم و ماندگار میکنیم. حوزه فرماندهی ایشان واقعاً مثالزدنی است. بنده از سروانی با ایشان خدمت کردم و از مکتب، تفکر و نگرش ایشان پیروی کردم.
امیر شیخ با نقل قولی از شهید موسوی گفت: ایشون از صحیفه نور حضرت امام(ره) تعریفی از جنگ داشت. جنگ علم است و هنر است و حماسه. علم که مشخص است. هنر هم با توجه به تجربه میدانی مشخص است. اما روح حماسه را اینطور تفسیر کرده بود: حماسه یعنی شور و شعور. تلفیق شور و شعور میتواند در صحنه خالق آن شگفتی باشد که دشمن نمیتواند محاسبه کند.
معاون اجرایی ارتش با اشاره به نقش شهید موسوی در تدوین طرحهای دفاعی خاطرنشان کرد: در طول هفت ماه بعد از جنگ دوم، تمام طرحهایی که امروز دارد اجرا میشود را ایشان نوشت و ابلاغ کرد. به هوافضای سپاه گفت شما این کار را بکنید، به ارتش گفت شما این کار را انجام بدهید. اگر دشمن این کار را کرد، شما آن کار را انجام بدهید.وی افزود: در دنیا بیسابقه است که رهبر یک کشور و فرماندهان نظامی کشور زده شوند و بلافاصله عملیات نظامی پاسخ آماده باشد. این محصول پیشتدبیری است.
امیر شیخ در پایان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مسلح تاکید کرد: داشتههای نظام جمهوری اسلامی ایران و ارتش برای دفاع ار کشور کفایت میکند. اگر مجدداً آغاز عملیات بخواهد بشود، نظام جمهوری اسلامی ایران با عقلانیتی که از پیش تدبیر شده است، اثر میکند. در این زمینه شک نکنید.