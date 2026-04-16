عارف در دیدار با اعضای کابینه:

دولتِ «دفاع و سازندگی» هم برای دفاع برنامه دارد و هم برای ساختن/ آمریکا به استان هفتم اسرائیل تبدیل شده است

دولتِ «دفاع و سازندگی» هم برای دفاع برنامه دارد و هم برای ساختن/ آمریکا به استان هفتم اسرائیل تبدیل شده است
 در ادامه دیدارهای منظم با اعضای کابینه، معاون اول رئیس‌جمهور  در نشست‌هایی با وزرای نفت، صمت، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، آخرین گزارش‌های مربوط به خسارات ناشی از حملات اخیر دشمن آمریکایی-صهیونیستی و روند بازسازی زیرساخت‌ها را دریافت کرد و دستورات مقتضی را برای تأمین نیازهای مردم صادر کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در طی دیدارهای  با اعضای دولت در جریان آخرین گزارشات وزارت‌خانه‌ها در دوران جنگ رمضان قرار گرفت.

صنعت نفت ما حتی در دوران جنگ تحمیلی هم تعطیل نشد

در دیدار با وزیر نفت، پس از ارائه گزارش پاک‌نژاد پیرامون آسیب‌های وارده به برخی تأسیسات و اقدامات انجام شده برای تداوم فعالیت‌ها، عارف با ابراز اطمینان به کارکنان شریف این صنعت، یادآور شد: در دوران جنگ تحمیلی نیز صدام و شرکایش آسیب‌های جدی به صنعت نفت زدند، اما این صنعت حتی یک روز هم تعطیل نشد.
وی با اشاره به تجربه مدیریت بحران در دوران دفاع مقدس و حملات دشمن به ذخایر سوخت تهران، تصریح کرد: در آن دوران نیز  کشور توانست شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که مردم به زندگی عادی خود ادامه دهند؛ امروز نیز همان انسجام میان مردم و دولت، ضامن عبور از شرایط و شکست توطئه‌های دشمن است.

اقدامات دشمن مصداق بارز «جنایت جنگی» است

معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، ضمن بررسی روند بازسازی خطوط راه‌آهن، اقدامات دشمن در هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی را مصداق «جنایت جنگی» خواند. وی با تقدیر از تخصص مهندسان ایرانی و کارکنان وزارت راه، بازسازی سریع خطوط ریلی را افتخار آمیز خواند و بر لزوم بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های ملی برای انتقال کالا و جبران سریع خسارات تأکید کرد.

پایداری تولید و مدیریت هوشمند بازار

عارف در نشست با اتابک، وزیر صمت نیز ضمن دریافت گزارش خسارات بخش صنعت، از ایستادگی صنعتگران، بازاریان و اصناف در این شرایط حساس قدردانی کرد. وی بازسازی فوری واحدهای تولیدی و مدیریت هوشمند بازار را دو اولویت اساسی برای صیانت از معیشت جامعه برشمرد.

بررسی اقدامات سازمان برنامه و بودجه و تخصیص منابع

در ادامه این جلسات، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان برای پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد. معاون اول رئیس‌جمهور ضمن بررسی روند تخصیص منابع برای جبران سریع خسارات و پشتیبانی از معیشت مردم، دستورات مقتضی را برای اولویت‌بندی بودجه‌ای پروژه‌های بازسازی و تامین نیازهای زندگی مردم صادر کرد.

ما دولتِ برنامه و استراتژی هستیم؛ نه مانند ترامپ بی‌برنامه

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسات و در جمع‌بندی این دیدارها، با انتقاد از سیاست‌های واشینگتن اظهار داشت: ما به عزت و استقلال کشورمان افتخار می‌کنیم؛ امروز سران کاخ سفید که با شعار «اول آمریکا» روی کار آمدند، عملاً این کشور را به استان هفتم اسرائیل تبدیل کرده‌اند و حتما مردم آمریکا از اینکه کشورشان استقلال ندارد، ناراحت اند. 
عارف با تأکید بر تاب‌آوری بالای کشور در برابر تکانه‌های خارجی خاطرنشان کرد: برخلاف ترامپ که نه استراتژی دارد و نه برای کارهایش فکر و برنامه‌ای دارد، ما هم استراتژی روشن و هم برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین شده داریم.
وی در پایان تصریح کرد: ما دولت «دفاع و سازندگی» هستیم؛ همان‌طور که برای دفاع جانانه برنامه داریم و از «میدان» و زندگی مردم پشتیبانی می‌کنیم، با تمام توان نیز خسارات را جبران کرده و کشور را می‌سازیم.

 

قیمت میلگرد آجدار