دولتِ «دفاع و سازندگی» هم برای دفاع برنامه دارد و هم برای ساختن/ آمریکا به استان هفتم اسرائیل تبدیل شده است

اقدامات دشمن مصداق بارز «جنایت جنگی» است

معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، ضمن بررسی روند بازسازی خطوط راه‌آهن، اقدامات دشمن در هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی را مصداق «جنایت جنگی» خواند. وی با تقدیر از تخصص مهندسان ایرانی و کارکنان وزارت راه، بازسازی سریع خطوط ریلی را افتخار آمیز خواند و بر لزوم بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های ملی برای انتقال کالا و جبران سریع خسارات تأکید کرد.

پایداری تولید و مدیریت هوشمند بازار

عارف در نشست با اتابک، وزیر صمت نیز ضمن دریافت گزارش خسارات بخش صنعت، از ایستادگی صنعتگران، بازاریان و اصناف در این شرایط حساس قدردانی کرد. وی بازسازی فوری واحدهای تولیدی و مدیریت هوشمند بازار را دو اولویت اساسی برای صیانت از معیشت جامعه برشمرد.

بررسی اقدامات سازمان برنامه و بودجه و تخصیص منابع

در ادامه این جلسات، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان برای پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد. معاون اول رئیس‌جمهور ضمن بررسی روند تخصیص منابع برای جبران سریع خسارات و پشتیبانی از معیشت مردم، دستورات مقتضی را برای اولویت‌بندی بودجه‌ای پروژه‌های بازسازی و تامین نیازهای زندگی مردم صادر کرد.

ما دولتِ برنامه و استراتژی هستیم؛ نه مانند ترامپ بی‌برنامه

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسات و در جمع‌بندی این دیدارها، با انتقاد از سیاست‌های واشینگتن اظهار داشت: ما به عزت و استقلال کشورمان افتخار می‌کنیم؛ امروز سران کاخ سفید که با شعار «اول آمریکا» روی کار آمدند، عملاً این کشور را به استان هفتم اسرائیل تبدیل کرده‌اند و حتما مردم آمریکا از اینکه کشورشان استقلال ندارد، ناراحت اند.

عارف با تأکید بر تاب‌آوری بالای کشور در برابر تکانه‌های خارجی خاطرنشان کرد: برخلاف ترامپ که نه استراتژی دارد و نه برای کارهایش فکر و برنامه‌ای دارد، ما هم استراتژی روشن و هم برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین شده داریم.

وی در پایان تصریح کرد: ما دولت «دفاع و سازندگی» هستیم؛ همان‌طور که برای دفاع جانانه برنامه داریم و از «میدان» و زندگی مردم پشتیبانی می‌کنیم، با تمام توان نیز خسارات را جبران کرده و کشور را می‌سازیم.