دیدار فرمانده ارتش پاکستان با عراقچی در تهران

«عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش ایلنا،«عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان که عصر امروز به منظور دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده است با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی کرد.

در این دیدار کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه و اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور حضور داشتند.

سفر این مقام ارشد پاکستانی به تهران در راستای پیشبرد مذاکرات اسلام آباد و و رایزنی‌ها بین ایران و آمریکا انجام شده است.  

