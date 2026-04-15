وی افزود: کسب اولین مدال طلای ورزش کشور را از آغاز جنگ در سطح جهانی داشتیم که با احترام زیبایی که به پرچم عزیزمان صورت گرفت، این طلا را شیرین‌تر کرد و امیدواریم سرآغازی باشد برای روزهای روشن ورزش کشورمان در سال 1405 و این مدال‌های طلا و این رنگ‌های زیبا دل مردم را بیشتر خوش کند.

مهاجرانی گفت: اما در راستای اقدامات دولت باید گفت که در ادامه حضور آقای رئیس‌جمهور در وزارتخانه‌ها، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی جزو وزارتخانه‌هایی بودند که مورد بازدید رئیس‌جمهور قرار گرفتند.

سخنگوی دولت ادامه داد: در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از موضوعاتی که مورد پرس‌وجوی رئیس‌جمهور قرار گرفت، موضوع اینترنت و جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارها به‌خصوص با توجه به اهمیت کسب‌وکارهای اینترنتی و حجمی که کسب‌وکارها در اقتصاد ما دارند بود. در وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت ویژه‌ای که ایشان برای آموزش قائل هستند و تأکیدی که بر کیفیت آموزش دارند، پیگیری‌هایی کردند که چگونه آموزش الکترونیکی می‌تواند کیفیت آموزش را بالا ببرد و جلوگیری کند از افت آموزش و پرورش و تربیت نیروی ماهر به‌خصوص در حوزه‌های مهارتی کشور.

وی افزود: در وزارت بهداشت با توجه به اینکه خود رئیس‌جمهور یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند و با توجه به اشراف خوبی که بر درمان دارند و با توجه به اینکه سابقه وزارت را هم در این وزارتخانه دارند، بدیهی است که نگاهشان نگاه کارشناسانه‌تری است و تشکری داشتند از همه زحماتی که کادر درمان در طول این مدت کشیدند و خدمات جانانه‌ای که کادر درمان هم به مجروحین و هم به بیماران عادی دادند. یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است این است که جریان عادی درمان در این مدت دچار مشکل نشد و همه چیز سر جای خودش بود؛ اعمال جراحی، درمان جراحت ناشی از تصادفات و مراجعین معمول روند عادی خود را داشتند، لذا جای تشکر ویژه داشت.

مهاجرانی گفت: وزارت کشور با توجه به محاصره دریایی و تهدیدی که کشور متخاصم آغاز کرده است، دستوری را وزیر کشور به استانداران استان‌های مرزی ابلاغ کردند که این اقدام را بی‌اثر کنند؛ با توجه به اینکه از قبل هم برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه انجام شده بود و سناریوهایی طراحی شده بود، از استانداران خواسته شد که با بهره‌گیری از اختیاراتی که به آن‌ها تفویض شده بود، این حمله دشمن را هم ناکام بگذارند و دشمن را در این جبهه هم شکست دهند.

وی افزود: معاون اقتصادی وزیر کشور اعلام کرد پروانه فعالیت تشکل‌های قانونی و فعال که مدت اعتبار آن‌ها به پایان رسیده است، با نظر مساعد دبیران کارگروه‌های ملی و استانی تا تیر 1405 تمدید خواهد شد؛ همچنین با نظر موافق وزیر کشور در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، تشکل‌های صنفی تخصصی می‌توانند مجامع عمومی و انتخابات خود را به صورت الکترونیکی و با هماهنگی دبیرخانه کارگروه‌های ملی و استانی برگزار کنند.

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین با توجه به ظرفیت‌های مردمی حوزه اقتصاد، تشکل‌های صنفی تخصصی استانی و ملی و دبیرخانه کارگروه‌های ملی و استانی که از ظرفیت این تشکل‌ها برای حل مسائل استان به‌ویژه در مواقع بروز بحران استفاده می‌کنند، از امتیاز ویژه‌ای در ارزیابی عملکرد سالانه در کارگروه‌های خودشان بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام کرد که برنامه‌های حمایتی که این وزارتخانه داشته ادامه پیدا خواهد کرد؛ لذا کارت طرح امید مادر که از قبل و از ابتدای سال 1405 بنا بود شروع شود آغاز شده و ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان به حساب مادر واریز خواهد شد و تا پایان دو سالگی این رقم فعال خواهد بود که بدیهی است با کد ملی مادر هماهنگ می‌شود و می‌توانند از این اعتبار برای نیازهای غذایی و پوشک و یا شیر خشک استفاده کنند.

مهاجرانی گفت: همچنین طرح‌هایی هم که از قبل شروع شده بود، طرح کودکان زیر 5 سال و طرح یسنا که کمک‌هزینه سبد غذایی کودکان و مادران باردار است ادامه پیدا خواهد کرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: وزارت اقتصاد هم اعلام کرد که برای خانوارهایی که در مناطق آسیب‌دیده بودند و شغل ثابت ندارند مبلغ 100 همت به عنوان تسهیلات پیش‌بینی شده و برای بنگاه‌های کوچک کمتر از 50 نفر هم اعتباری بالغ بر 80 همت پیش‌بینی شده است که طبیعتاً چگونگی بهره‌برداری از این و چگونگی اقدام را وزارتخانه اعلام خواهد کرد.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرد که در حال حاضر با کمک پیمانکارانی که به صورت مداوم به عنوان شرکای راهبردی وزارتخانه هستند، هیچ مسیر جاده‌ای و ریلی و آزادراهی یا بزرگراهی کشور مسدود نیست و همه مسیرهای آسیب‌دیده ظرف مدت بسیار کوتاهی بازگشایی شدند و در روزهای اخیر هم رکوردهای جدیدی در عملیات ثبت‌شده در زمینه تسریع، تجهیز و بازسازی شاهد بودیم؛ در اینجا جا دارد از پیمانکاران خدوم که موضوع کشور را موضوع خود می‌دانند تشکر شود که نشان دادند همیشه پای کار این کشور ایستاده‌اند.

مهاجرانی گفت: همین‌طور نمایندگان تشکل‌های کارگران جمهوری اسلامی ایران در نامه به سفیر اسپانیا ضمن قدردانی از وجدان بیدار جهانی به‌خصوص مردم این کشور اعلام کردند که مردم اسپانیا با فریاد «نه به جنگ» به مادرید و بارسلون آمدند و وقتی دیدیم که سفارت شما بازگشایی می‌شود می‌توانیم اطمینان دهیم که نیکان را پاداش نیک است و اعلام کردند ایرانیان همان‌طور که زخم عمیق از جنایتکاران و همدستانشان داریم، هرگز خوبی و برادری و مهربانی شما را از یاد نمی‌بریم و ما کارگران از ژرفای جان خودمان به شما می‌گوییم که ایستادگی شما در کنار ما افتخاری است بر پیشانی تاریخ دو ملت.

وی افزود: اما در حضور مردم در این شب‌ها شاهد رویدادهای ویژه و زیبایی هم هستیم؛ به طور مثال استقرار کتابخانه‌های سیار در موکب‌ها و میادین که در شهرها با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و امیدبخش این است که این حضور و شور همراه با امیدبخشی هم هست. یکی از اتفاقات زیبایی که شاهدش بودیم حضورهای فرهنگی است از حضور معلمین تا میز خدمت تا حضور کتابخانه‌های سیار که جزو ابتکارات زیبایی است که باید به آن افتخار کنیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: روز 25 فروردین در تقویم ما با نام «منابع انسانی» نامگذاری شده و همین‌طور با نام روز عطار می‌شناسیم؛ به نظر می‌آید که باید مکث کوتاهی بر این دو مناسبت داشته باشیم. عطار کسی بود که در دوران حمله مغول بسیار عاقلانه رفتار کرد و در عین حال به وسع خود توانست میدان را پر نگه دارد و بجنگد و در عین حال یک مسیر معنادار را برای تعالی معنا کند و طراحی کند. یکی از کارهای زیبایی که انجمن منابع انسانی کرد این بود که این روز را با نام منابع انسانی نامگذاری کرد؛ چیزی که کشور ما را در طول این سال‌ها به عنوان یک کشور سرآمد دنیا مطرح کرده، داشتن نیروی انسانی متعهد و متخصص است.

وی افزود: اگر پژوهشگاه لیزر و پلاسما مورد حمله قرار می‌گیرد و اگر دانشگاه شریف مورد حمله قرار می‌گیرد، اگر دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت مورد حمله قرار می‌گیرد، همه این‌ها دلیل دارد و دلیلش نیروی انسانی نخبه و خبره‌ای است که در راستای اهداف میهن دارد گام برمی‌دارد.

سخنگوی دولت ادامه داد: تک‌تک شهدای هسته‌ای ما از همین جنس هستند؛ لذا پاس می‌داریم این روز را و خدا قوت می‌گوییم به همه کسانی که در مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد گام برمی‌دارند و امیدواریم که بتوانیم پیرو راه عزیزانی باشیم که برای میهن‌مان جان‌فشانی کردند.